Ароматний чай з імбиром та апельсином зміцнює імунітет і допомагає справлятися із застудою. Із цим напоєм не страшні ніякі морози!

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Готується чай дуже просто, тож він неодмінно стане частиною ваших теплих домашніх вечорів.

Рецепт апельсинового чаю з імбиром

Час: 15 хвилин
Порцій: 1

Смачний напій / Фото pinterest

Інгредієнти:

  • 1 чайна ложка листя чорного чаю;
  • 2 шматочки кореня імбиру;
  • 1 апельсин;
  • 250 – 300 мілілітрів гарячої води.

Приготування:

  1. Залийте заварку окропом і відставте на десять хвилин.
  2. Тим часом помийте корінь імбиру, очистіть його від шкірки і наріжте дві скибочки.
  3. З апельсина вичавіть сік.
  4. Покладіть імбир у склянку разом із соком і м'якоттю, що залишилися на соковидавлювачі.
  5. Влийте чай і перемішайте.
  6. Зігріваючий напій готовий!

Корисно знати


Апельсини — це фрукти, лікувальні та харчові властивості яких вперше оцінили жителі південного Китаю. Цей фрукт є чудовим джерелом вітаміну С та бета-каротину. Він також містить багато вітамінів групи B (включаючи фолієву кислоту), корисних для шкіри та нервів, а також цінний калій, який допомагає нормалізувати кров’яний тиск і серцевий ритм.