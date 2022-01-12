Ароматний чай з імбиром та апельсином зміцнює імунітет і допомагає справлятися із застудою. Із цим напоєм не страшні ніякі морози!

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Готується чай дуже просто, тож він неодмінно стане частиною ваших теплих домашніх вечорів.

Рецепт апельсинового чаю з імбиром

Час: 15 хвилин

Порцій: 1

Смачний напій / Фото pinterest

Інгредієнти:

1 чайна ложка листя чорного чаю;

2 шматочки кореня імбиру;

1 апельсин;

250 – 300 мілілітрів гарячої води.

Приготування:

Залийте заварку окропом і відставте на десять хвилин. Тим часом помийте корінь імбиру, очистіть його від шкірки і наріжте дві скибочки. З апельсина вичавіть сік. Покладіть імбир у склянку разом із соком і м'якоттю, що залишилися на соковидавлювачі. Влийте чай і перемішайте. Зігріваючий напій готовий!