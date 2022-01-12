Для крепкого здоровья зимой: ароматный чай с апельсином и имбирем
12 января 2022 , 19:20Читати новину українською
Источник:recipe52
Чем предотвратить простуду в зимнее время? Вы скажете: горячим чаем с лимоном и медом. А мы предложим альтернативу поинтереснее – с апельсином и имбирем. Будет ярко и витаминно!
Ароматный чай с имбирем и апельсином укрепляет иммунитет и помогает справляться с простудой. С этим напитком не страшны никакие морозы!
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Готовится чай очень просто, так что он непременно станет частью ваших теплых домашних вечеров.
Рецепт апельсинового чая с имбирем
Время: 15 минут
Порций: 1
Ингредиенты:
- 1 чайная ложка листьев черного чая;
- 2 ломтика корня имбиря;
- 1 апельсин;
- 250 – 300 миллилитров горячей воды.
Приготовление:
- Залейте заварку крутым кипятком и отставьте на десять минут.
- Тем временем помойте корень имбиря, очистите его от кожуры и нарежьте два ломтика.
- Из апельсина выжмите сок.
- Положите имбирь в стакан вместе с соком и мякотью, которые остались в соковыжималке.
- Влейте чай и перемешайте. Согревающий напиток готов!
Полезно знать
Апельсины – это фрукты, лечебные и пищевые свойства которых впервые оценили жители южного Китая. Этот фрукт является отличным источником витамина С и бета-каротина. Он также содержит множество витаминов группы B (включая фолиевую кислоту), полезных для кожи и нервов, а также ценный калий, помогающий нормализовать кровяное давление и сердечный ритм.