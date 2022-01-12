Для крепкого здоровья зимой: ароматный чай с апельсином и имбирем

Чем предотвратить простуду в зимнее время? Вы скажете: горячим чаем с лимоном и медом. А мы предложим альтернативу поинтереснее – с апельсином и имбирем. Будет ярко и витаминно!

Ароматный чай с имбирем и апельсином укрепляет иммунитет и помогает справляться с простудой. С этим напитком не страшны никакие морозы!

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Готовится чай очень просто, так что он непременно станет частью ваших теплых домашних вечеров.

Рецепт апельсинового чая с имбирем

Время: 15 минут

Порций: 1

Вкусный напиток / Фото pinterest

Ингредиенты:

1 чайная ложка листьев черного чая;

2 ломтика корня имбиря;

1 апельсин;

250 – 300 миллилитров горячей воды.

Приготовление:

Залейте заварку крутым кипятком и отставьте на десять минут. Тем временем помойте корень имбиря, очистите его от кожуры и нарежьте два ломтика. Из апельсина выжмите сок. Положите имбирь в стакан вместе с соком и мякотью, которые остались в соковыжималке. Влейте чай и перемешайте. Согревающий напиток готов!