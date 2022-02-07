Идеальный выбор как для семейного обеда, так и для ужина в кругу друзей. Кроме душистых розмарина и майорана, подчеркивающих вкус запеченной курицы, сюда прекрасно подойдут также чеснок, орегано, укроп, шалфей и базилик.
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Рецепт курицы, запеченной с травами
Время: 2 часа
Порций: 4
Такие вкусности / Фото beszamel
Ингредиенты:
- 1 курица среднего размера;
- 2 веточки свежего майорана;
- 5 столовых ложек сливочного масла;
- 2 веточки розмарина;
- пучок петрушки;
- 1 чайная ложка лимонного сока;
- 1 столовая ложка муки;
- 7 столовых ложек сухого белого вина;
- соль, перец и паприка по вкусу.
Приготовление:
- Курицу тщательно помойте и обсушите.
- В миске разотрите масло со свежей зеленью: майораном и розмарином, петрушкой, лимонным соком, солью и перцем. Половину этой травяной смеси положите внутрь курицы, а второй половиной натрите тушку снаружи.
- Подготовленную курицу переложите в чугунную сковороду или жаропрочную форму и поставьте в духовку.
- Запекайте курицу при 220 градусах около ½ часа.
- Переверните курицу, убавьте температуру в духовке до 180 градусов.
- Присыпьте курицу мукой и полейте несколькими ложками кипятка.
- Запекайте еще 20 минут, пока курица не станет золотистой.
- Сок от запеченной курицы перелейте в небольшую кастрюлю, добавьте вино, немного сливочного масла и доведите до кипения.
- Этим соусом обильно полейте готовое блюдо.
Приятного аппетита!