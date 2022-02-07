Идеальный выбор как для семейного обеда, так и для ужина в кругу друзей. Кроме душистых розмарина и майорана, подчеркивающих вкус запеченной курицы, сюда прекрасно подойдут также чеснок, орегано, укроп, шалфей и базилик.

Интересно Выбираем курочку правильно: на что следует обращать внимание при покупке мяса

Рецепт курицы, запеченной с травами

Время: 2 часа

Порций: 4

Такие вкусности / Фото beszamel

Ингредиенты:

1 курица среднего размера;

2 веточки свежего майорана;

5 столовых ложек сливочного масла;

2 веточки розмарина;

пучок петрушки;

1 чайная ложка лимонного сока;

1 столовая ложка муки;

7 столовых ложек сухого белого вина;

соль, перец и паприка по вкусу.

Приготовление:

Курицу тщательно помойте и обсушите. В миске разотрите масло со свежей зеленью: майораном и розмарином, петрушкой, лимонным соком, солью и перцем. Половину этой травяной смеси положите внутрь курицы, а второй половиной натрите тушку снаружи. Подготовленную курицу переложите в чугунную сковороду или жаропрочную форму и поставьте в духовку. Запекайте курицу при 220 градусах около ½ часа. Переверните курицу, убавьте температуру в духовке до 180 градусов. Присыпьте курицу мукой и полейте несколькими ложками кипятка. Запекайте еще 20 минут, пока курица не станет золотистой. Сок от запеченной курицы перелейте в небольшую кастрюлю, добавьте вино, немного сливочного масла и доведите до кипения. Этим соусом обильно полейте готовое блюдо.

Приятного аппетита!