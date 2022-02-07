Ідеальний вибір як для сімейного обіду, так і для вечері в колі друзів. Крім запашних розмарину та майорану, що підкреслюють смак запеченої курки, сюди чудово підійдуть також часник, орегано, кріп, шавлія та базилік.

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Рецепт курки, запеченої з травами

Час: 2 години

Порцій: 4

Така смакота / Фото beszamel

Інгредієнти:

1 курка середнього розміру;

2 гілочки свіжого майорану;

5 столових ложок вершкового масла;

2 гілочки розмарину;

1 пучок петрушки;

1 чайна ложка лимонного соку;

1 столова ложка борошна;

7 столових ложок сухого білого вина;

сіль, перець та паприка – на ваш смак.

Приготування:

Курку ретельно помийте й обсушіть. У мисці розітріть масло зі свіжою зеленню: майораном і розмарином, петрушкою, а також лимонним соком, сіллю та перцем. Половину цієї трав’яної суміші покладіть усередину курки, а другою половиною натріть тушку зовні. Підготовану курку перекладіть до чавунної сковороди або жароміцної форми й поставте до духовки. Запікайте курку при 220 градусах близько ½ години. Переверніть курку, зменште температуру в духовці до 180 градусів. Присипте курку борошном і полийте кількома ложками окропу. Запікайте ще 20 хвилин, доки курка не стане золотавою. Сік від запеченої курки перелийте до невеличкої каструлі, додайте вино, трохи вершкового масла й доведіть до кипіння. Цим соусом рясно полийте готову страву.

Смачного!