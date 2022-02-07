Румяная курочка с травами: устройте праздник среди будней

7 февраля 2022 , 14:48
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Источник:

beszamel

Запеченая курица – простое, но беспроигрышное блюдо. Ее аппетитный вид и умопомрачитетельный аромат привлекут к столу всю семью. Такого обеда с нетерпением будут ждать даже малоежки!

Идеальный выбор как для семейного обеда, так и для ужина в кругу друзей. Кроме душистых розмарина и майорана, подчеркивающих вкус запеченной курицы, сюда прекрасно подойдут также чеснок, орегано, укроп, шалфей и базилик.

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Рецепт курицы, запеченной с травами

Время: 2 часа
Порций: 4

Такие вкусности / Фото beszamel

Ингредиенты:

  • 1 курица среднего размера;
  • 2 веточки свежего майорана;
  • 5 столовых ложек сливочного масла;
  • 2 веточки розмарина;
  • пучок петрушки;
  • 1 чайная ложка лимонного сока;
  • 1 столовая ложка муки;
  • 7 столовых ложек сухого белого вина;
  • соль, перец и паприка по вкусу.

Приготовление:

  1. Курицу тщательно помойте и обсушите.
  2. В миске разотрите масло со свежей зеленью: майораном и розмарином, петрушкой, лимонным соком, солью и перцем. Половину этой травяной смеси положите внутрь курицы, а второй половиной натрите тушку снаружи.
  3. Подготовленную курицу переложите в чугунную сковороду или жаропрочную форму и поставьте в духовку.
  4. Запекайте курицу при 220 градусах около ½ часа.
  5. Переверните курицу, убавьте температуру в духовке до 180 градусов.
  6. Присыпьте курицу мукой и полейте несколькими ложками кипятка.
  7. Запекайте еще 20 минут, пока курица не станет золотистой.
  8. Сок от запеченной курицы перелейте в небольшую кастрюлю, добавьте вино, немного сливочного масла и доведите до кипения.
  9. Этим соусом обильно полейте готовое блюдо.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська