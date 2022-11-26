Полезные советы: как хранить яичные белки, чтобы они могли стоять неделями

После приготовления некоторых блюд у нас остается яичный белок. Не стоит сразу же искать ему применение – он может хорошо сохраняться в течение длительного времени.

Существует много блюд, требующих использования только яичных желтков. В результате у нас остается немало белка, и возникает вопрос, что с ним делать дальше. Готовить что-либо из него не всегда есть возможность, а срок хранения этого продукта считается не слишком длительным. К счастью, это не совсем так, ведь есть способ, который позволит хранить белки без потери качества довольно долго.

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Как сохранить свежесть белков на длительный срок

Обычно после отделения желтков мы помещаем белки в стакан или чашку, которые ставим в холодильник. Это не самое лучшее решение, ведь белки нужно поместить в плотно закрытую банку или другую емкость с крышкой.

Хранить белки нужно в закрытой емкости/ Фото Cookery

В закрытой емкости белки могут храниться до недели. Таким образом мы замедляем рост бактерий и не даем продукту поглощать посторонние запахи.

Если белков осталось очень много, то лучшей опцией будет замораживание. Белки не потеряют свои вкусовые и питательные свойства, и в таком виде могут сохраняться 3 месяца.

Заморозить белки просто: нужно поместить их форму для льда и поставить в морозилку на 3 часа. Когда белки превратятся в твердые кубики, их можно поместить в пакеты на молнии и при необходимости получать только необходимое количество. Размораживать белки нужно в холодильнике, лучше всего – оставить их там на ночь.