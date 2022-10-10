Это очень просто: как приготовить домашнее сливочное масло
10 октября 2022 , 18:31Читати новину українською
Источник:haps
Как сделать сливочное масло? На самом деле не так тяжело, как кажется на первый взгляд: несколько минут, считанные ингредиенты – и ваш стол украшает домашний и вкусный продукт.
Домашнее масло сделать совсем не трудно. Вам понадобится только один продукт, стеклянный сосуд и немного времени. Такое дополнение к блюдам точно поразит родных.
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Рецепт домашнего масла
Время: 30 минут
Порций: 2
Домашний продукт всегда самый вкусный / Фото unsplash
Ингредиенты:
- 500 миллилитров 30% сливок;
- соль;
- литровая банка.
Приготовление:
- Тщательно вымойте банку и крышку.
- Влейте сливки и плотно закройте стеклянный сосуд.
- Начните энергично встряхивать сосуд, пока не начнут образовываться первые комочки.
- Продолжайте процесс, пока не образуется однородная масса.
- Из 500 миллилитров сливок выходит примерно 150 граммов домашнего масла.
В высокую миску вылейте сливки и взбейте их миксером на средней скорости, слегка посолив. Когда жир отделится от сливок – образуется масло. Водянистая часть – это просто пахта.
Нетипичное сочетание
Масло отлично подходит на свежем хлебе в сочетании с медом. В осенний сезон его следует добавить к блюдам с лесными грибами.