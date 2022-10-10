Это очень просто: как приготовить домашнее сливочное масло

Как сделать сливочное масло? На самом деле не так тяжело, как кажется на первый взгляд: несколько минут, считанные ингредиенты – и ваш стол украшает домашний и вкусный продукт.

Домашнее масло сделать совсем не трудно. Вам понадобится только один продукт, стеклянный сосуд и немного времени. Такое дополнение к блюдам точно поразит родных.

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Рецепт домашнего масла

Время: 30 минут

Порций: 2

Домашний продукт всегда самый вкусный / Фото unsplash

Ингредиенты:

500 миллилитров 30% сливок;

соль;

литровая банка.

Приготовление:

Тщательно вымойте банку и крышку. Влейте сливки и плотно закройте стеклянный сосуд. Начните энергично встряхивать сосуд, пока не начнут образовываться первые комочки. Продолжайте процесс, пока не образуется однородная масса. Из 500 миллилитров сливок выходит примерно 150 граммов домашнего масла.

Другой способ приготовления

В высокую миску вылейте сливки и взбейте их миксером на средней скорости, слегка посолив. Когда жир отделится от сливок – образуется масло. Водянистая часть – это просто пахта.