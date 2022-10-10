Домашнє масло зробити абсолютно не складно. Вам знадобиться лише один продукт, скляна посудина і трохи часу. Таке доповнення до страв точно вразить рідних.
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Рецепт домашнього масла
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Домашній продукт завжди найсмачніший / Фото unsplash
Інгредієнти:
- 500 мілілітрів 30% вершків;
- сіль;
- літрова банка.
Приготування:
- Ретельно вимийте банку та кришку.
- Влийте вершки і щільно закрийте скляну посудину.
- Почніть енергійно струшувати посудину, поки не почнуть утворюватися перші грудочки.
- Продовжуйте процес, поки не утвориться однорідна маса.
- З 500 мілілітрів вершків виходить приблизно 150 грамів домашнього масла.
Нетипове поєднання
Масло чудово смакує на свіжому хлібі в поєднанні з медом. В осінній сезон його варто додати до страв з лісовими грибами.