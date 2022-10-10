Домашнє масло зробити абсолютно не складно. Вам знадобиться лише один продукт, скляна посудина і трохи часу. Таке доповнення до страв точно вразить рідних.

Читайте Рецепт курячих гомілок в беконі, що ідеально підійдуть до застілля з сім'єю чи друзями

Рецепт домашнього масла

Час: 30 хвилин
Порцій: 2

Домашній продукт завжди найсмачніший / Фото unsplash

Інгредієнти:

  • 500 мілілітрів 30% вершків;
  • сіль;
  • літрова банка.

Приготування:

  1. Ретельно вимийте банку та кришку.
  2. Влийте вершки і щільно закрийте скляну посудину.
  3. Почніть енергійно струшувати посудину, поки не почнуть утворюватися перші грудочки.
  4. Продовжуйте процес, поки не утвориться однорідна маса.
  5. З 500 мілілітрів вершків виходить приблизно 150 грамів домашнього масла.

Нетипове поєднання


Масло чудово смакує на свіжому хлібі в поєднанні з медом. В осінній сезон його варто додати до страв з лісовими грибами.