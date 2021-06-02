Известный кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась рецептом вкусного и полезного мороженого. Для того чтобы приготовить мороженое дома, нужно придерживаться некоторых правил замораживания ягод клубники. Мороженое быстро и легко готовить.

Если вы следите за фигурой и считаете калории –  используйте молоко, а не сливки.

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Правила приготовления мороженого

  • правильно замороженные ягоды клубники;
  • сбивайте небольшими порциями;
  • готовое мороженое переложите в контейнер, отправьте в морозильную камеру на 30 минут или на один час.

Рецепт мороженого с молоком и медом

  • Время: 10 минут
  • Порции: 4 – 5
  • Калорийность на 100 граммов: 123
  1. Для приготовления мороженого за 20 минут достаньте замороженную клубнику.
  2. Выложите в блендер замороженные ягоды, измельчите до состояния пюре.
  3. Далее – влейте в чашу блендера молоко. Снова взбейте до однородной консистенции.

Замороженная клубника с молоком в блендере / Фото Unsplash

  1. Добавьте мед, еще раз сбейте  до однородной консистенции.
  2. Мороженое выложите в форму, оставьте в холодильнике на 30 минут.

Готовое клубничное мороженое / Фото Unsplash

  1. Если нравится мягкое мороженое – выложите в креманку, сразу подавайте. Приятного  аппетита!

Рецепт клубничного мороженого с молоком и медом от Тани Литвиновой в видео:

 