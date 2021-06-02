Відома кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась рецептом смачного та корисного морозива. Для того, щоб приготувати його вдома, треба дотримуватись деяких правил заморожування ягід полуниці.

Якщо ви слідкуєте за фігурою та рахуєте калорії – використовуйте молоко, а не вершки.

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Правила приготування морозива

правильно заморожені ягоди полуниці;

збивайте невеликими порціями;

готове морозиво перекладіть у контейнер, відправте у морозильну камеру на 30 хвилин або на одну годину.

Рецепт морозива з молоком і медом

Час: 10 хвилин Порції: 4 – 5 Калорійність на 100 грамів: 123

Інгредієнти:

– 1 кілограм полуниці;

– 50 – 75 мілілітрів молока 2,5 – 3,2%;

– 2 столові ложки меду.

Для приготування морозива за 20 хвилин дістаньте заморожену полуницю. Викладіть у блендер заморожені ягоди, подрібніть до стану пюре. Далі – влийте у чашу блендера молоко. Знову збийте до однорідної консистенції.

Заморожена полуниця з молоком у блендері/ Фото Unsplash

Додайте мед, ще раз подрібніть до однорідної консистенції. Морозиво викладіть у форму, залиште у холодильнику на 30 хвилин.

Готове полуничне морозиво/Фото Unsplash

Якщо подобається м'яке морозиво – викладіть у креманку, одразу подавайте. Смачного!

Рецепт полуничного морозива з молоком і медом від Тані Литвинової у відео: