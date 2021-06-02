Как приготовить вкусное мороженое дома из молока: простой рецепт и советы от Тани Литвиновой

Мороженое – самый вкусный десерт, который любят дети и взрослые. Таня Литвинова рассказывает как легко и быстро приготовить его дома. Оно получается не только полезным, но и воздушным – за десять минут у вас на столе.
Известный кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась рецептом вкусного и полезного мороженого. Для того чтобы приготовить его е дома, нужно придерживаться некоторых правил замораживания ягод клубники.
Если вы следите за фигурой и считаете калории – используйте молоко, а не сливки.
Читайте также Тарелка здорового питания: как есть каждый день, чтобы оставаться здоровым
Правила приготовления мороженого
- правильно замороженные ягоды клубники;
- сбивайте небольшими порциями;
- готовое мороженое переложите в контейнер, отправьте в морозильную камеру на 30 минут или на один час.
Рецепт мороженого с молоком и медом
- Время: 10 минут
- Порции: 4 – 5
- Калорийность на 100 граммов: 123
– 1 килограмм клубники;
– 50 – 75 миллилитров молока 2,5 – 3,2 %;
– 2 столовые ложки меда.
- Для приготовления мороженого за 20 минут достаньте замороженную клубнику.
- Выложите в блендер замороженные ягоды, измельчите до состояния пюре.
- Далее – влейте в чашу блендера молоко. Снова взбейте до однородной консистенции.
Замороженная клубника с молоком в блендере / Фото Unsplash
- Добавьте мед, еще раз сбейте до однородной консистенции.
- Мороженое выложите в форму, оставьте в холодильнике на 30 минут.
Готовое клубничное мороженое / Фото Unsplash
- Если нравится мягкое мороженое – выложите в креманку, сразу подавайте. Приятного аппетита!
Рецепт клубничного мороженого с молоком и медом от Тани Литвиновой в видео: