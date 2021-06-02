Как приготовить вкусное мороженое дома из молока: простой рецепт и советы от Тани Литвиновой

2 июня 2021 , 09:35
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Источник:

Youtube Тани Литвиновой

Мороженое – самый вкусный десерт, который любят дети и взрослые. Таня Литвинова рассказывает как легко и быстро приготовить его дома. Оно получается не только полезным, но и воздушным – за десять минут у вас на столе.

Известный кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась рецептом вкусного и полезного мороженого. Для того чтобы приготовить его е дома, нужно придерживаться некоторых правил замораживания ягод клубники.

Если вы следите за фигурой и считаете калории –  используйте молоко, а не сливки.

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Правила приготовления мороженого

  • правильно замороженные ягоды клубники;
  • сбивайте небольшими порциями;
  • готовое мороженое переложите в контейнер, отправьте в морозильную камеру на 30 минут или на один час.

Рецепт мороженого с молоком и медом

  • Время: 10 минут
  • Порции: 4 – 5
  • Калорийность на 100 граммов: 123
Ингредиенты:
– 1 килограмм клубники;
– 50 – 75 миллилитров молока 2,5 – 3,2 %;
– 2 столовые ложки меда.
  1. Для приготовления мороженого за 20 минут достаньте замороженную клубнику.
  2. Выложите в блендер замороженные ягоды, измельчите до состояния пюре.
  3. Далее – влейте в чашу блендера молоко. Снова взбейте до однородной консистенции.

Замороженная клубника с молоком в блендере / Фото Unsplash

  1. Добавьте мед, еще раз сбейте  до однородной консистенции.
  2. Мороженое выложите в форму, оставьте в холодильнике на 30 минут.

Готовое клубничное мороженое / Фото Unsplash

  1. Если нравится мягкое мороженое – выложите в креманку, сразу подавайте. Приятного  аппетита!

Рецепт клубничного мороженого с молоком и медом от Тани Литвиновой в видео:

 

Автор: Євгенія Тугушева