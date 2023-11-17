Поспешите, пока еще сезон: рецепт лучшего домашнего вина из белого винограда
17 ноября 2023, 19:44Читати новину українською
Источник:"Вкусно"
Чтобы приготовить вкусное домашнее вино из белого винограда, не требуется множество ингредиентов. Достаточно только спелых ягод и сахара.
Это простой рецепт, использовав который у вас получится отличный напиток. Отсутствие множества ингредиентов позволяет сделать натуральное и вкусное вино.
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Как приготовить вино из белого винограда дома – простой рецепт
- Время: 4 часа
- Порций: 10
– 10 килограммов белого винограда;
– 3 килограмма сахара.
Используйте спелый виноград / Фото Unsplash
Приготовление:
- Возьмите немытые гроздья винограда и отберите целые ягодки в ведро или миску. Важно, чтобы они не были гнилыми или червивыми.
- Отожмите сок руками или толкушкой. Ягоды необходимо давить до тех пор, пока не появится много сока. Далее прикройте виноград марлей и оставьте примерно на 5 дней в тепле, чтобы сок "заиграл". Два раза в день его следует перемешивать деревянной лопаткой.
- После того, как виноград "заиграет", то есть поднимется, отбросьте его на дуршлаг, чтобы сок стек. Затем отожмите ягоды через марлю. Очищенный сок перелейте в банки и засыпьте сахар. Тщательно перемешайте.
- На горло банки наденьте медицинскую перчатку, пальцы которой необходимо проколоть иглой в нескольких местах. Прочно обвяжите ее по кругу резинкой. Затем оставьте вино примерно на 3 недели для брожения при комнатной температуре.
- Важно в это время следить за перчаткой. Она должна надуться в самом начале процесса, а когда сдуется, вино будет готовым.
- Когда дрожжи осядут на дне, а вино станет светлым, все это нужно осторожно процедить. Внимательно следите в процессе сцеживания за тем, чтобы дрожжи не оказались вместе с вином в бутылках.
- После этого бутылки нужно будет закупорить. Вынесите вино в холодное место и оставьте там примерно на 30 дней. В течение этого времени необходимо три раза перелить напиток в чистые бутылки, оставляя осадок в предыдущих.
- Затем оставьте вино еще на 1 месяц в прохладном месте для выдержки. Только после этого его можно будет дегустировать.