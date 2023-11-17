Поспішіть, поки ще сезон: рецепт найкращого домашнього вина з білого винограду

Це простий рецепт, використавши який у вас вийде чудовий напій. Відсутність безлічі інгредієнтів дозволяє створити натуральне і смачне вино.
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Як приготувати вино з білого винограду вдома – простий рецепт
- Час: 4 години
- Порцій: 10
Використовуйте стиглий виноград / Фото Unsplash
Приготування:
- Візьміть немиті грона винограду і відберіть цілі ягідки у відро чи миску. Важливо, аби вони не були гнилими чи червивими.
- Відтисніть сік руками чи товкачем. Ягоди необхідно давити до тих пір, поки не з'явиться багато соку. Далі прикрийте виноград марлею і залиште приблизно на 5 днів у теплі, щоб сік "заграв". Два рази на день його потрібно перемішувати дерев'яною лопаткою.
- Після того, як виноград "заграє", тобто підійметься, відкиньте його на друшляк, щоб сік стік. Потім відтисніть ягоди через марлю. Очищений сік перелийте в банки та засипте цукор. Ретельно перемішайте.
- На горло банки одягніть медичну рукавичку, пальці якої необхідно проколоти голкою в декількох місцях. Міцно обв'яжіть її по колу гумкою. Після цього залиште вино приблизно на 3 тижні для бродіння при кімнатній температурі.
- Важливо в цей час стежити за рукавичкою. Вона повинна надутися на самому початку процесу, а коли здується, вино буде готовим.
- Коли дріжджі осядуть на дні, а вино стане світлим, то все це потрібно обережно процідити. Уважно стежте в процесі зціджування за тим, щоб дріжджі не опинилися разом з вином в пляшках.
- Після цього пляшки потрібно буде закоркувати. Винесіть вино в прохолодне місце і залиште там приблизно на 30 днів. Протягом цього часу необхідно тричі перелити напій в чисті пляшки, залишаючи осад у попередніх.
- Потім залиште вино ще на 1 місяць в прохолодному місці для витримки. Тільки після цього його можна буде дегустувати.