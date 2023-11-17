Это простой рецепт, использовав который у вас получится отличный напиток. Отсутствие множества ингредиентов позволяет сделать натуральное и вкусное вино.

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Как приготовить вино из белого винограда дома – простой рецепт

Время : 4 часа

: 4 часа Порций: 10

Ингредиенты:

– 10 килограммов белого винограда;

– 3 килограмма сахара.



Используйте спелый виноград / Фото Unsplash

Приготовление:

Возьмите немытые гроздья винограда и отберите целые ягодки в ведро или миску. Важно, чтобы они не были гнилыми или червивыми. Отожмите сок руками или толкушкой. Ягоды необходимо давить до тех пор, пока не появится много сока. Далее прикройте виноград марлей и оставьте примерно на 5 дней в тепле, чтобы сок "заиграл". Два раза в день его следует перемешивать деревянной лопаткой. После того, как виноград "заиграет", то есть поднимется, отбросьте его на дуршлаг, чтобы сок стек. Затем отожмите ягоды через марлю. Очищенный сок перелейте в банки и засыпьте сахар. Тщательно перемешайте. На горло банки наденьте медицинскую перчатку, пальцы которой необходимо проколоть иглой в нескольких местах. Прочно обвяжите ее по кругу резинкой. Затем оставьте вино примерно на 3 недели для брожения при комнатной температуре. Важно в это время следить за перчаткой. Она должна надуться в самом начале процесса, а когда сдуется, вино будет готовым. Когда дрожжи осядут на дне, а вино станет светлым, все это нужно осторожно процедить. Внимательно следите в процессе сцеживания за тем, чтобы дрожжи не оказались вместе с вином в бутылках. После этого бутылки нужно будет закупорить. Вынесите вино в холодное место и оставьте там примерно на 30 дней. В течение этого времени необходимо три раза перелить напиток в чистые бутылки, оставляя осадок в предыдущих. Затем оставьте вино еще на 1 месяц в прохладном месте для выдержки. Только после этого его можно будет дегустировать.

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