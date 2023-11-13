Шоколадные конфеты из 3 продуктов: в магазине такой вкуснятины не купишь
13 ноября 2023, 10:40Читати новину українською
Источник:УНИАН
Чтобы приготовить шоколадные конфеты дома, не нужно быть кондитером. По этому рецепту сделать их будет очень просто лишь из 3 ингредиентов.
У домашних конфет очень насыщенный и приятный вкус. В то же время, они абсолютно натуральны – вы точно будете знать, что десерт приготовлен из лучших ингредиентов.
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Рецепт домашних шоколадных конфет с бананом
- Время: 20 минут
- Порций: 6 – 8
– 300 граммов печенья;
– 2 банана;
– 200 граммов молочного шоколада
Для этого рецепта можно использовать и черный шоколад / Фото Unsplash
Приготовление:
- Перебейте бананы в пюре с помощью блендера или вилки, а печенье измельчите в крошку.
- Смешайте перебитые бананы с печеньем и замесите густое тесто. Мокрыми руками раскатайте его в небольшие кружочки.
- Шоколад выложите в кастрюлю и растопите на водяной бане. Подготовьте противень с пергаментом.
- Конфеты поочередно выложите в миску с растопленным шоколадом и покройте глазурью со всех сторон.
- Оставьте в холодильнике на несколько часов для охлаждения шоколада.