Шоколадные конфеты из 3 продуктов: в магазине такой вкуснятины не купишь

13 ноября 2023, 10:40
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Источник:

УНИАН

Чтобы приготовить шоколадные конфеты дома, не нужно быть кондитером. По этому рецепту сделать их будет очень просто лишь из 3 ингредиентов.

У домашних конфет очень насыщенный и приятный вкус. В то же время, они абсолютно натуральны – вы точно будете знать, что десерт приготовлен из лучших ингредиентов.

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Рецепт домашних шоколадных конфет с бананом

  • Время: 20 минут
  • Порций: 6 – 8
Ингредиенты:
– 300 граммов печенья;
– 2 банана;
– 200 граммов молочного шоколада


Для этого рецепта можно использовать и черный шоколад / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Перебейте бананы в пюре с помощью блендера или вилки, а печенье измельчите в крошку.
  2. Смешайте перебитые бананы с печеньем и замесите густое тесто. Мокрыми руками раскатайте его в небольшие кружочки.
  3. Шоколад выложите в кастрюлю и растопите на водяной бане. Подготовьте противень с пергаментом.
  4. Конфеты поочередно выложите в миску с растопленным шоколадом и покройте глазурью со всех сторон.
  5. Оставьте в холодильнике на несколько часов для охлаждения шоколада.
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Автор: Ольга Котів