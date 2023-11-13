Домашні цукерки мають дуже насичений та приємний смак. Водночас вони абсолютно натуральні – ви точно будете знати, що десерт приготований з найкращих інгредієнтів.

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Рецепт домашніх шоколадних цукерок з бананом

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 6 – 8

Інгредієнти:

– 300 грамів печива;

– 2 банани;

– 200 грамів молочного шоколаду



Для цього рецепту можна використати й чорний шоколад / Фото Unsplash

Приготування:

Перебийте банани в пюре за допомогою блендера або виделки, а печиво подрібніть в крихту. Змішайте перебиті банани з печивом та замісіть густе липке тісто. Мокрими руками розкачайте його в невеликі кружечки. Шоколад викладіть у каструлю і розтопіть на водяній бані. Підготуйте деко з пергаментом. Цукерки по черзі викладіть в миску з розтопленим шоколадом та покрийте їх глазур'ю з усіх боків. Залиште в холодильнику на кілька годин для охолодження шоколаду.

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