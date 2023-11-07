Этот десерт отлично может заменить мороженое в холодное время года. Кроме того, творог – один из лучших источников незаменимого кальция, который необходим для детей и взрослых.

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Рецепт домашних сладких сырков в глазури

Время: 30 минут + 15 минут в морозилке

Порции: 6

Ингредиенты для творожной массы:

– 250 граммов творога 5%;

– 80 граммов сливочного масла;

– 50 граммов сахарной пудры (или сахара). Что нужно для глазури:

– 50 граммов шоколада;

– 25 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Взбейте размягченное сливочное масло с сахарной пудрой до образования светлого крема. К этой массе добавьте творог и снова смешайте все миксером до однородности. Также можно использовать разнообразные добавки – фруктовое варенье, свежие ягоды, печенье, чернослив, изюм или орешки. Однако помните, что сахара тогда нужно прибавлять меньше.

Смоченными в воде руками сформуйте из сырной массы шарики или колбаски и выложите их на тарелку. Отправьте в холодильник на час или в морозилку на 15 минут, чтобы сырки застыли.

Чтобы приготовить глазурь, поломайте в миску шоколад и добавьте туда масло. Поставьте миску на водяную баню – для этого можно использовать кастрюлю с кипящей водой. Вода должна доходить до половины миски. Следите, чтобы она не попадала внутрь. Размешайте растопленный шоколад с маслом до однородной массы.

Охлажденные сырки облейте глазурью и снова поставьте в холодильник, пока не застынет шоколад.

Блюдо можно украсить кусочками апельсинов, клубникой или обсыпать сырки "снегом" – сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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