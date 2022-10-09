Он отлично согреет: готовим ароматный яблочный чай

9 октября 2022 , 16:40
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Источник:

cztery fajery

Яблочный чай может стать одним из любимых осенне-зимних напитков. В пасмурный вечер, когда хочется горячего, чашка яблочного чая согреет и улучшит настроение.

Домашний чай из сушеных яблок отличается своим особым вкусом благодаря добавлению специй. Если вам нравится вкус корицы и гвоздики, то этот вариант будет идеальным для вас.

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Рецепт яблочного чая

Время: 5 – 7 часов + неделя
Порций: 6

Так нежно и ароматно / Фото cztery fajery

Ингредиенты:

  • 1 килограмм яблок;
  • 100 грамм черного чая;
  • 20 гвоздик;
  • 3 большие палочки корицы.

Приготовление:

  1. Яблоки помойте и удалите семечки.
  2. Нарежьте кубиками фрукты размером 1 сантиметр, положите в большую миску с водой и перемешайте.
  3. Разложите яблоки на поддонах сушилки или противень так, чтобы они не касались друг друга. Установите температуру и время сушки. Время может разниться в зависимости от размера кусочков яблок и их сочности. В среднем для сушки яблок в сушилке нужно 5 – 7 часов при 60 градусах.
  4. Высушить яблоки можно и в духовке: выставьте температуру 50 – 55 градусов и перемешивайте фрукты каждые 1 – 2 часа.
  5. На сухой сковороде прогрейте корицу и гвоздику около 2 минут, пока они не начнут выделять аромат.
  6. Специи разотрите в ступке и измельчите в порошок.
  7. Яблоки, специи и черный чай тщательно перемешать.
  8. Положите смесь в герметичную емкость и оставьте минимум в неделю.
  9. Через неделю можно наслаждаться вкусом ароматного яблочного чая.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська