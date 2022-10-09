Домашній чай із сушених яблук вирізняється своїм особливим смаком завдяки додаванню спецій. Якщо вам подобається смак кориці та гвоздики – цей варіант буде ідеальним для вас.

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Рецепт яблучного чаю

Час: 5 – 7 годин + тиждень
Порцій: 6

Так ніжно та ароматно / Фото cztery fajery

Інгредієнти:

  • 1 кілограм яблук;
  • 100 грамів чорного чаю;
  • 20 гвоздик;
  • 3 великі палички кориці.

Приготування:

  1. Яблука помийте і видаліть насіння.
  2. Наріжте фрукти кубиками розміром 1 сантиметр, покладіть у велику миску з водою і перемішайте.
  3. Розкладіть яблука на піддонах сушарки або на деко так, щоб вони не торкалися одне одного. Встановіть температуру та час сушіння. Час може різнитися в залежності від розміру шматочків яблук і їх соковитості. У середньому для сушіння яблук у сушарці необхідно 5 – 7 годин при 60 градусах.
  4. Висушити яблука можна і в духовці: виставте температуру 50 – 55 градусів і перемішуйте фрукти кожні 1 – 2 години.
  5. На сухій сковороді прогрійте корицю і гвоздику приблизно 2 хвилини, поки вони не почнуть виділяти аромат.
  6. Спеції розітріть в ступці і подрібніть в порошок.
  7. Яблука, спеції і чорний чай ретельно перемішати.
  8. Покладіть суміш у герметичну ємність і залиште мінімум на тиждень.
  9. Через тиждень можна насолоджуватися смаком ароматного яблучного чаю.