Домашній чай із сушених яблук вирізняється своїм особливим смаком завдяки додаванню спецій. Якщо вам подобається смак кориці та гвоздики – цей варіант буде ідеальним для вас.
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Рецепт яблучного чаю
Час: 5 – 7 годин + тиждень
Порцій: 6
Так ніжно та ароматно / Фото cztery fajery
Інгредієнти:
- 1 кілограм яблук;
- 100 грамів чорного чаю;
- 20 гвоздик;
- 3 великі палички кориці.
Приготування:
- Яблука помийте і видаліть насіння.
- Наріжте фрукти кубиками розміром 1 сантиметр, покладіть у велику миску з водою і перемішайте.
- Розкладіть яблука на піддонах сушарки або на деко так, щоб вони не торкалися одне одного. Встановіть температуру та час сушіння. Час може різнитися в залежності від розміру шматочків яблук і їх соковитості. У середньому для сушіння яблук у сушарці необхідно 5 – 7 годин при 60 градусах.
- Висушити яблука можна і в духовці: виставте температуру 50 – 55 градусів і перемішуйте фрукти кожні 1 – 2 години.
- На сухій сковороді прогрійте корицю і гвоздику приблизно 2 хвилини, поки вони не почнуть виділяти аромат.
- Спеції розітріть в ступці і подрібніть в порошок.
- Яблука, спеції і чорний чай ретельно перемішати.
- Покладіть суміш у герметичну ємність і залиште мінімум на тиждень.
- Через тиждень можна насолоджуватися смаком ароматного яблучного чаю.