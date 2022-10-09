Домашній чай із сушених яблук вирізняється своїм особливим смаком завдяки додаванню спецій. Якщо вам подобається смак кориці та гвоздики – цей варіант буде ідеальним для вас.

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Рецепт яблучного чаю

Час: 5 – 7 годин + тиждень

Порцій: 6

Так ніжно та ароматно / Фото cztery fajery

Інгредієнти:

1 кілограм яблук;

100 грамів чорного чаю;

20 гвоздик;

3 великі палички кориці.

Приготування: