Домашний хлеб не только вкуснее приобретенного, но и полезнее. Автор рецепта – Лилия Цвит обожает выпекать, особенно домашнюю сдобу. Итак, не теряем времени, готовим вместе!
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Рецепт домашнего хлеба с тыквой
- Время: 3 часа
- Порции: 1
Приготовление:
- Натрите очищенную тыкву на мелкой терке. Посолите и перемешайте тыкву. Оставьте ее, чтобы она пустила сок.
- Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков.
- В глубокой посуде смешайте воду, сахар и дрожжи. Перемешайте все венчиком, чтобы дрожжи растворились.
- Добавьте две столовые ложки муки и перемешайте. Тесто должно быть похожим как на блины.
Домашний хлеб / Фото Молочный альянс
- Оставьте опару на 30 минут в теплом месте.
- Отожмите сок из тыквы, мякоть добавьте к опаре.
- Посыпьте все тмином и перемешайте.
- Добавьте остальную муку и замесите густое и однородное тесто.
- Смажьте поверхность теста маслом, накройте полотенцем и отправьте в теплое место на 1,5 часа.
- Обомните тесто, выложите на столешницу предварительно смазанную растительным маслом, и разомните его в слой толщиной 2 сантиметра.
- Сложите тесто конвертом, переверните и сформируйте круглую форму.
- Переложите на противень покрытый пергаментом. Посыпьте тесто слоем муки и сделайте надрезы.
- Оставьте еще на 30 минут подойти.
- Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте хлеб 30 – 40 минут.
- Готовую сдобу охладите на решетке.
- Вкусный и ароматный хлеб с тыквой готов. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления домашнего хлеба с тыквой: