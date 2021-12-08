Домашній хліб не тільки смачніший за придбаний, а й корисніший. Авторка рецепту – Лілія Цвіт обожнює випікати, особливо домашню здобу. Отож, не гаймо часу, готуймо разом!
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Рецепт домашнього хліба з гарбузом
- Час: 3 години
- Порції: 1
Приготування:
- Натріть очищений гарбуз на дрібну тертку. Посоліть та перемішайте гарбуз. Залишіть його, щоб він пустив сік.
- Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.
- У глибокому посуді змішайте воду, цукор та дріжджі. Перемішайте все вінчиком, щоб дріжджі розчинилися.
- Додайте дві столові ложки борошна та перемішайте. Тісто має бути схожим як на млинці.
Домашній хліб / Фото Молочний альянс
- Залишіть опару на 30 хвилин в теплому місці.
- Відіжміть сік з гарбуза, м'якоть додайте до опари.
- Посипте все кмином та перемішайте.
- Додайте решту борошна та замісіть густе і однорідне тісто.
- Змастіть поверхню тіста олією, накрийте рушником та відправте в тепле місце на 1,5 години.
- Обімніть тісто, викладіть на стільницю попередньо змащену олією та розімніть його в шар товщиною 2 сантиметри.
- Складіть тісто конвертом, переверніть та сформуйте круглу форму.
- Перекладіть на деко вкрите пергаментом. Посипте тісто шаром борошна та зробіть надрізи.
- Залишіть ще на 30 хвилин підійти.
- Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте хліб 30 – 40 хвилин.
- Готову здобу охолодіть на решітці.
- Смачний та ароматний хліб з гарбузом готовий. Смачного!
Відеорецепт приготування домашнього хліба з гарбузом: