Домашній хліб не тільки смачніший за придбаний, а й корисніший. Авторка рецепту – Лілія Цвіт обожнює випікати, особливо домашню здобу. Отож, не гаймо часу, готуймо разом!

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Рецепт домашнього хліба з гарбузом

  • Час: 3 години
  • Порції: 1

Приготування:

  1. Натріть очищений гарбуз на дрібну тертку. Посоліть та перемішайте гарбуз. Залишіть його, щоб він пустив сік.
  1. Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.
  1. У глибокому посуді змішайте воду, цукор та дріжджі. Перемішайте все вінчиком, щоб дріжджі розчинилися.
  1. Додайте дві столові ложки борошна та перемішайте. Тісто має бути схожим як на млинці.


Домашній хліб / Фото Молочний альянс

  1. Залишіть опару на 30 хвилин в теплому місці.
  1. Відіжміть сік з гарбуза, м'якоть додайте до опари.
  1. Посипте все кмином та перемішайте.
  1. Додайте решту борошна та замісіть густе і однорідне тісто.
  1. Змастіть поверхню тіста олією, накрийте рушником та відправте в тепле місце на 1,5 години.
  1. Обімніть тісто, викладіть на стільницю попередньо змащену олією та розімніть його в шар товщиною 2 сантиметри.
  1. Складіть тісто конвертом, переверніть та сформуйте круглу форму.
  1. Перекладіть на деко вкрите пергаментом. Посипте тісто шаром борошна та зробіть надрізи.
  1. Залишіть ще на 30 хвилин підійти.
  1. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте хліб 30 – 40 хвилин.
  1. Готову здобу охолодіть на решітці.
  1. Смачний та ароматний хліб з гарбузом готовий. Смачного!

Відеорецепт приготування домашнього хліба з гарбузом: