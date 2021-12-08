Домашний хлеб с тыквой по рецепту Лилии Цвит

Какой хлеб самый вкусный? Конечно тот, который вы приготовили собственноручно дома. Мы подготовили для вас проверенный рецепт домашней сдобы с добавлением свежей тыквы.

Домашний хлеб не только вкуснее приобретенного, но и полезнее. Автор рецепта – Лилия Цвит обожает выпекать, особенно домашнюю сдобу. Итак, не теряем времени, готовим вместе!

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Рецепт домашнего хлеба с тыквой

Время: 3 часа

Порции: 1

– 200 миллилитров воды;– 1 столовая ложка сахара;– 10 граммов свежих прессованных дрожжей;– 400 граммов муки;– 200 граммов тыквы;– 1 чайная ложка соли;– 2 столовые ложки масла;– 1 столовая ложка тмина.

Приготовление:

Натрите очищенную тыкву на мелкой терке. Посолите и перемешайте тыкву. Оставьте ее, чтобы она пустила сок. Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. В глубокой посуде смешайте воду, сахар и дрожжи. Перемешайте все венчиком, чтобы дрожжи растворились. Добавьте две столовые ложки муки и перемешайте. Тесто должно быть похожим как на блины.

Домашний хлеб / Фото Молочный альянс

Оставьте опару на 30 минут в теплом месте. Отожмите сок из тыквы, мякоть добавьте к опаре. Посыпьте все тмином и перемешайте. Добавьте остальную муку и замесите густое и однородное тесто. Смажьте поверхность теста маслом, накройте полотенцем и отправьте в теплое место на 1,5 часа. Обомните тесто, выложите на столешницу предварительно смазанную растительным маслом, и разомните его в слой толщиной 2 сантиметра. Сложите тесто конвертом, переверните и сформируйте круглую форму. Переложите на противень покрытый пергаментом. Посыпьте тесто слоем муки и сделайте надрезы. Оставьте еще на 30 минут подойти. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте хлеб 30 – 40 минут. Готовую сдобу охладите на решетке. Вкусный и ароматный хлеб с тыквой готов. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления домашнего хлеба с тыквой: