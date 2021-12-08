Домашний хлеб с тыквой по рецепту Лилии Цвит

8 декабря 2021 , 15:37
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Источник:

ютуб Лилии Цвит

Какой хлеб самый вкусный? Конечно тот, который вы приготовили собственноручно дома. Мы подготовили для вас проверенный рецепт домашней сдобы с добавлением свежей тыквы.

Домашний хлеб не только вкуснее приобретенного, но и полезнее. Автор рецепта – Лилия Цвит обожает выпекать, особенно домашнюю сдобу. Итак, не теряем времени, готовим вместе!

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Рецепт домашнего хлеба с тыквой

  • Время: 3 часа
  • Порции: 1
Ингредиенты:
– 200 миллилитров воды;
– 1 столовая ложка сахара;
– 10 граммов свежих прессованных дрожжей;
– 400 граммов муки;
– 200 граммов тыквы;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 столовые ложки масла;
– 1 столовая ложка тмина.

Приготовление:

  1. Натрите очищенную тыкву на мелкой терке. Посолите и перемешайте тыкву. Оставьте ее, чтобы она пустила сок.
  2. Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков.
  3. В глубокой посуде смешайте воду, сахар и дрожжи. Перемешайте все венчиком, чтобы дрожжи растворились.
  4. Добавьте две столовые ложки муки и перемешайте. Тесто должно быть похожим как на блины.

Домашний хлеб / Фото Молочный альянс

  1. Оставьте опару на 30 минут в теплом месте.
  2. Отожмите сок из тыквы, мякоть добавьте к опаре.
  3. Посыпьте все тмином и перемешайте.
  4. Добавьте остальную муку и замесите густое и однородное тесто.
  5. Смажьте поверхность теста маслом, накройте полотенцем и отправьте в теплое место на 1,5 часа.
  6. Обомните тесто, выложите на столешницу предварительно смазанную растительным маслом, и разомните его в слой толщиной 2 сантиметра.
  7. Сложите тесто конвертом, переверните и сформируйте круглую форму.
  8. Переложите на противень покрытый пергаментом. Посыпьте тесто слоем муки и сделайте надрезы.
  9. Оставьте еще на 30 минут подойти.
  10. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте хлеб 30 – 40 минут.
  11. Готовую сдобу охладите на решетке.
  12. Вкусный и ароматный хлеб с тыквой готов. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления домашнего хлеба с тыквой:

 

Автор: Богданна Рибак