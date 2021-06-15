Лиза Глинская предложила рецепт ягодного киселя с ягодами малины, черной смородины, вишни и клубники, однако вы можете добавить к рецепту свои любимые ягоды или заменить их.
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Охлажденный кисель приготовленный собственноручно точно понравится вашим гостям и детям. Айда готовить вместе!
Рецепт ягодного киселя
- Время: 45 минут
- Порции: 4 – 5
- Калорийность на 100 граммов: 90 ккал
- Смешайте все ягоды в чаше блендера и измельчите их в однородное пюре ручным блендером.
Ягоды на кисель / скриншот с видео
- Смешайте ягодное пюре с водой и добавьте сахар. Доведите ягодную воду до кипения и прокипятите несколько минут.
Процесс приготовления киселя / скриншот с видео
- Тщательно процедите жидкость через сито.
Процесс процеживания / скриншот с видео
- Смешайте крахмал с водой и перемешайте, чтобы не было комочков.
Смешивание крахмала / скриншот с видео
- Добавьте разбавленный крахмал в ягодную воду и при постоянном помешивании доведите до кипения. Прокипятите кисель еще несколько минут.
Ягодный кисель / скриншот с видео
- Готовый кисель охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Рецепт ягодного киселя дома – видео: