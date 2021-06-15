Рецепт домашнего ягодного киселя от кондитера Лизы Глинской

15 июня 2021 , 11:40
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Лизы Глинской

Талантливый кондитер Лиза Глинская поделилась с поклонниками вкусным рецептом домашнего киселя с ягодами, который вы с легкостью можете приготовить дома.

Лиза Глинская предложила рецепт ягодного киселя с ягодами малины, черной смородины, вишни и клубники, однако вы можете добавить к рецепту свои любимые ягоды или заменить их.

Читайте также 10 советов, как привить ребенку любовь к здоровой пище

Охлажденный кисель приготовленный собственноручно точно понравится вашим гостям и детям. Айда готовить вместе!

Рецепт ягодного киселя

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4 – 5
  • Калорийность на 100 граммов: 90 ккал
Ингредиенты:
- 1 л воды;
- 100 г вишни без косточек;
- 100 г малины;
- 100 г клубники;
- 100 г черной смородины;
- 50 г кукурузного крахмала + 100 мл воды;
- 50 г сахара.
  1. Смешайте все ягоды в чаше блендера и измельчите их в однородное пюре ручным блендером.


Ягоды на кисель / скриншот с видео

  1. Смешайте ягодное пюре с водой и добавьте сахар. Доведите ягодную воду до кипения и прокипятите несколько минут.
    Процесс приготовления киселя / скриншот с видео
  1. Тщательно процедите жидкость через сито.

    Процесс процеживания / скриншот с видео
     
  2. Смешайте крахмал с водой и перемешайте, чтобы не было комочков.
    Смешивание крахмала / скриншот с видео
  1. Добавьте разбавленный крахмал в ягодную воду и при постоянном помешивании доведите до кипения. Прокипятите кисель еще несколько минут.

    Ягодный кисель / скриншот с видео
  1. Готовый кисель охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!
     

Рецепт ягодного киселя дома – видео:

 

Автор: Богданна Рибак