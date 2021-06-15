Рецепт домашнего ягодного киселя от кондитера Лизы Глинской

Талантливый кондитер Лиза Глинская поделилась с поклонниками вкусным рецептом домашнего киселя с ягодами, который вы с легкостью можете приготовить дома.

Лиза Глинская предложила рецепт ягодного киселя с ягодами малины, черной смородины, вишни и клубники, однако вы можете добавить к рецепту свои любимые ягоды или заменить их.

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Охлажденный кисель приготовленный собственноручно точно понравится вашим гостям и детям. Айда готовить вместе!

Рецепт ягодного киселя

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4 – 5

4 – 5 Калорийность на 100 граммов: 90 ккал

Смешайте все ягоды в чаше блендера и измельчите их в однородное пюре ручным блендером.

- 1 л воды;- 100 г вишни без косточек;- 100 г малины;- 100 г клубники;- 100 г черной смородины;- 50 г кукурузного крахмала + 100 мл воды;- 50 г сахара.



Ягоды на кисель / скриншот с видео

Смешайте ягодное пюре с водой и добавьте сахар. Доведите ягодную воду до кипения и прокипятите несколько минут.

Процесс приготовления киселя / скриншот с видео

Тщательно процедите жидкость через сито.



Процесс процеживания / скриншот с видео

Смешайте крахмал с водой и перемешайте, чтобы не было комочков.

Смешивание крахмала / скриншот с видео

Добавьте разбавленный крахмал в ягодную воду и при постоянном помешивании доведите до кипения. Прокипятите кисель еще несколько минут.



Ягодный кисель / скриншот с видео

Готовый кисель охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!



Рецепт ягодного киселя дома – видео: