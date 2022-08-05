Кетчуп из кабачков станет отличным заменителем магазинного и имеет очень универсальное применение. Простой рецепт сможет воспроизвести даже новичок в кулинарии.

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Такой кетчуп можно использовать для пиццы, запеканок или бутербродов.

Рецепт кетчупа из кабачков

Время: 4 часа
Порций: 8 банок по 350 милиграмм

Отличный вкус и консистенция / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

  • 2 килограмма кабачков;
  • 4 средние луковицы;
  • 2 средних яблока;
  • 6 зубчиков чеснока;
  • 100 грамм сахара;
  • 110 миллилитров спиртового уксуса;
  • 25 грамм соли;
  • 400 грамм томатной пасты;
  • 1 чайная ложка паприки;
  • 1 чайная ложка орегано;
  • полчайной ложки черного перца.

Приготовление:

  1. Яблоки, кабачки, чеснок и лук промойте под проточной холодной водой и обсушите. Для кабачкового кетчупа можно использовать любые яблоки, но не очень кислые и достаточно жесткие.
  2. Кабачки очистите и разрежьте вдоль на четвертинки.
  3. Лук нарежьте мелкими кусками. Яблоки очистите от кожуры, удалите семечки и также нарежьте их на более маленькие кусочки.
  4. Кусочки кабачка, лука и яблока измельчите на мясорубке со специальной насадкой для овощей. Также можно использовать кухонный комбайн с соответствующими дисками. Если у вас есть только обычная терка, кабачки и яблоки натрите на ней, а лук очень мелко нашинкуйте.
  5. Натертые овощи (не выжимая сок) выложите в кастрюлю объемом не менее 4 литров.
  6. Добавьте соль и сахар. Все перемешайте и доведите до кипения (без крышки).
  7. Как только овощи закипят, снизьте мощность конфорки. Варить натертые овощи в течение часа. Каждые несколько минут помешивайте все деревянной ложкой.
  8. После часа варки должна получиться довольно густая паста.
  9. Теперь добавьте нарезанный на мелкие кусочки чеснок, томатную пасту, паприку, орегано и перец.
  10. В самом конце добавьте уксус.
  11. Все перемешайте и тушите на слабом огне 20 – 25 минут.
  12. Кабачковый кетчуп практически готов. Возьмите ручной блендер и перебейте овощи до образования однородной массы. После смешивания проверьте вкус кетчупа и, если необходимо, добавьте немного соли или перца.
  13. Подготовьте чистые и простерилизованные банки и крышки.
  14. Еще горячий кабачковый кетчуп разложите по банкам и сразу же закрутите. Оставьте не менее 1 сантиметра свободного места. Переверните банки вверх дном и оставьте на час. Банки можно дополнительно накрыть полотенцем (чтобы они медленнее созревали), но это не обязательно.
Хранить банки с кетчупом в холодном, темном и сухом месте можно до двух лет. Он отлично подходит для блюд на гриле, запеканок, пиццы или бутербродов.