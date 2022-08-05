Кетчуп из кабачков станет отличным заменителем магазинного и имеет очень универсальное применение. Простой рецепт сможет воспроизвести даже новичок в кулинарии.
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Такой кетчуп можно использовать для пиццы, запеканок или бутербродов.
Рецепт кетчупа из кабачков
Время: 4 часа
Порций: 8 банок по 350 милиграмм
Отличный вкус и консистенция / Фото ania gotuje
Ингредиенты:
- 2 килограмма кабачков;
- 4 средние луковицы;
- 2 средних яблока;
- 6 зубчиков чеснока;
- 100 грамм сахара;
- 110 миллилитров спиртового уксуса;
- 25 грамм соли;
- 400 грамм томатной пасты;
- 1 чайная ложка паприки;
- 1 чайная ложка орегано;
- полчайной ложки черного перца.
Приготовление:
- Яблоки, кабачки, чеснок и лук промойте под проточной холодной водой и обсушите. Для кабачкового кетчупа можно использовать любые яблоки, но не очень кислые и достаточно жесткие.
- Кабачки очистите и разрежьте вдоль на четвертинки.
- Лук нарежьте мелкими кусками. Яблоки очистите от кожуры, удалите семечки и также нарежьте их на более маленькие кусочки.
- Кусочки кабачка, лука и яблока измельчите на мясорубке со специальной насадкой для овощей. Также можно использовать кухонный комбайн с соответствующими дисками. Если у вас есть только обычная терка, кабачки и яблоки натрите на ней, а лук очень мелко нашинкуйте.
- Натертые овощи (не выжимая сок) выложите в кастрюлю объемом не менее 4 литров.
- Добавьте соль и сахар. Все перемешайте и доведите до кипения (без крышки).
- Как только овощи закипят, снизьте мощность конфорки. Варить натертые овощи в течение часа. Каждые несколько минут помешивайте все деревянной ложкой.
- После часа варки должна получиться довольно густая паста.
- Теперь добавьте нарезанный на мелкие кусочки чеснок, томатную пасту, паприку, орегано и перец.
- В самом конце добавьте уксус.
- Все перемешайте и тушите на слабом огне 20 – 25 минут.
- Кабачковый кетчуп практически готов. Возьмите ручной блендер и перебейте овощи до образования однородной массы. После смешивания проверьте вкус кетчупа и, если необходимо, добавьте немного соли или перца.
- Подготовьте чистые и простерилизованные банки и крышки.
- Еще горячий кабачковый кетчуп разложите по банкам и сразу же закрутите. Оставьте не менее 1 сантиметра свободного места. Переверните банки вверх дном и оставьте на час. Банки можно дополнительно накрыть полотенцем (чтобы они медленнее созревали), но это не обязательно.
Хранить банки с кетчупом в холодном, темном и сухом месте можно до двух лет. Он отлично подходит для блюд на гриле, запеканок, пиццы или бутербродов.