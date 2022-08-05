Кетчуп з кабачків стане чудовим замінником магазинного і має дуже універсальне застосування. Простий рецепт зможе відтворити навіть новачок у кулінарії.

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Такий кетчуп можна застосувати для піци, запіканок чи бутербродів.

Рецепт кетчупу з кабачків

Час: 4 години

Порцій: 8 банок по 350 міліграмів

Чудовий смак та консистенція / Фото ania gotuje

Інгредієнти:

2 кілограми кабачків;

4 середні цибулини;

2 середніх яблука;

6 зубчиків часнику;

100 грамів цукру;

110 мілілітрів спиртового оцту;

25 грамів солі;

400 грамів томатної пасти;

1 чайна ложка паприки;

1 чайна ложка орегано;

пів чайної ложки чорного перцю.

Приготування:

Яблука, кабачки, часник і цибулю промийте під холодною проточною водою та обсушіть. Для кабачкового кетчупу можна використовувати будь-які яблука, але не дуже кислі й досить тверді. Кабачки очистіть і розріжте уздовж на четвертинки. Цибулю наріжте дрібними шматками. Яблука очистіть від шкірки, видаліть насіння і також наріжте їх на більш дрібні шматочки. Шматочки кабачка, цибулю і яблука подрібніть на м'ясорубці зі спеціальною насадкою для овочів. Ви також можете використовувати кухонний комбайн з відповідними дисками. Якщо у вас є тільки звичайна терка, кабачки і яблука натріть на ній, а цибулю дуже дрібно наріжте. Натерті овочі (не вичавлюючи сік) викладіть в каструлю об’ємом не менше 4 літри. Додайте сіль та цукор. Все перемішайте та доведіть до кипіння (без кришки). Як тільки овочі закиплять, зменште потужність конфорки. Варити натерті овочі слід протягом години. Кожні кілька хвилин помішуйте все дерев’яною ложкою. Через годину варіння має вийти досить густа паста. Тепер додайте нарізані на дрібні шматочки зубчики часнику, томатну пасту, паприку, орегано та перець. У самому кінці додайте оцет. Все перемішайте і тушкуйте на слабкому вогні 20 – 25 хвилин. Кабачковий кетчуп практично готовий. Візьміть ручний блендер і перебийте овочі до утворення однорідної маси. Після змішування перевірте смак кетчупу та, якщо необхідно, додайте ще трохи солі або перцю. Підготуйте чисті та простерилізовані банки і кришки. Ще гарячий кабачковий кетчуп розкладіть по банках і відразу ж закрутіть. Залиште не менше 1 см вільного простору. Переверніть банки догори дном і залиште на годину. Банки можна додатково накрити рушником (щоб вони повільніше вистигали), але це не обов'язково.

Зберігати банки з кетчупом у прохолодному, темному та сухому місці можна до двох років. Він чудово підходить для страв на грилі, запіканок, піци чи бутербродів.