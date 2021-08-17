Кетчуп – один из самых популярных соусов в мире. Обычно его готовят только из томатов, но часто хозяйки добавляют в него болгарский перец и кабачки.
Неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подготовил для читателей вкусный рецепт домашнего кетчупа, который вы с легкостью можете приготовить дома.
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Рецепт домашнего кетчупа
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 6
Эктор Хименес-Браво готовит кетчуп / Скриншот со страницы шеф-повара
Приготовление:
- Тщательно помойте помидоры. Снимите с них кожицу и измельчите мякоть в пюре.
Приготовление кетчупа / Скриншот со страницы шеф-повара
- Отправьте томатное пюре в кастрюлю и добавьте соль, сахар, черный перец. Перемешайте массу и тушите на маленьком огне в течение 30 – 40 минут.
Приготовление кетчупа / Скриншот со страницы шеф-повара
- Запеките чеснок в духовке, разогретой до 150 градусов, в течение 8 минут. Обязательно заверните головку чеснока в слой фольги.
Приготовление кетчупа / Скриншот со страницы шеф-повара
- Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте на сковороде с добавлением соли и сахара.
- В чаше для блендера измельчите лук и печеный чеснок в однородную массу. Отправьте полученную массу в помидорное пюре и перемешайте.
Приготовление кетчупа / Скриншот со страницы шеф-повара
- Если вы выбрали слишком водянистые помидоры, из-за чего ваш кетчуп не густеет – добавьте разбавленный в воде крахмал.
Приготовление кетчупа / Скриншот со страницы шеф-повара
- Охладите соус при комнатной температуре и подавайте к столу. Приятного аппетита!