Кетчуп – один из самых популярных соусов в мире. Обычно его готовят только из томатов, но часто хозяйки добавляют в него болгарский перец и кабачки.

Неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подготовил для читателей вкусный рецепт домашнего кетчупа, который вы с легкостью можете приготовить дома.

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Рецепт домашнего кетчупа

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4 – 6

соус
Эктор Хименес-Браво готовит кетчуп / Скриншот со страницы шеф-повара

Приготовление:

  1. Тщательно помойте помидоры. Снимите с них кожицу и измельчите мякоть в пюре.


Приготовление кетчупа / Скриншот со страницы шеф-повара

  1. Отправьте томатное пюре в кастрюлю и добавьте соль, сахар, черный перец. Перемешайте массу и тушите на маленьком огне в течение 30 – 40 минут.


Приготовление кетчупа / Скриншот со страницы шеф-повара

  1. Запеките чеснок в духовке, разогретой до 150 градусов, в течение 8 минут. Обязательно заверните головку чеснока в слой фольги.


Приготовление кетчупа / Скриншот со страницы шеф-повара

  1. Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте на сковороде с добавлением соли и сахара.
  2. В чаше для блендера измельчите лук и печеный чеснок в однородную массу. Отправьте полученную массу в помидорное пюре и перемешайте.


Приготовление кетчупа / Скриншот со страницы шеф-повара

  1. Если вы выбрали слишком водянистые помидоры, из-за чего ваш кетчуп не густеет – добавьте разбавленный в воде крахмал.


Приготовление кетчупа / Скриншот со страницы шеф-повара

  1. Охладите соус при комнатной температуре и подавайте к столу. Приятного аппетита!