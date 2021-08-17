Кетчуп – один із найпопулярніших соусів у світі. Зазвичай його готують тільки з томатів, але часто господині додають до нього болгарський перець та кабачки.

Незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво підготував для читачів смачний рецепт домашнього кетчупу, який ви з легкістю можете приготувати вдома.

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Рецепт домашнього кетчупу

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4 – 6

соус
Ектор Хіменес-Браво готує кетчуп / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря

Приготування:

  1. Ретельно помийте помідори. Зніміть з них шкірку та подрібніть м'якоть в пюре.


Приготування кетчупу / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря

  1. Відправте томатне пюре в каструлю та додайте сіль, цукор, чорний перець. Перемішайте масу та тушкуйте на маленькому вогні протягом 30 – 40 хвилин.


Приготування кетчупу / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря

  1. Запечіть часник в духовці розігрітій до 150 градусів протягом 8 хвилин. Обов'язково загорніть головку часнику в шар фольги.


Приготування кетчупу / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря

  1. Наріжте цибулю дрібними кубиками та обсмажте на сковорідці з додаванням солі та цукру.
  1. У чаші для блендера подрібніть цибулю та печений часник в однорідну масу. Відправте отриману масу до помідорового пюре та перемішайте.


Приготування кетчупу / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря

  1. Якщо ви обрали занадто водянисті помідори, через що ваш кетчуп не гусне – додайте розбавлений у воді крохмаль.


Приготування кетчупу / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря

  1. Охолодіть соус при кімнатній температурі та подавайте до столу. Смачного!