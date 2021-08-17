Кетчуп – один із найпопулярніших соусів у світі. Зазвичай його готують тільки з томатів, але часто господині додають до нього болгарський перець та кабачки.

Незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво підготував для читачів смачний рецепт домашнього кетчупу, який ви з легкістю можете приготувати вдома.

Читайте також Формула здорового харчування: трохи м'яса, удосталь злаків і багато овочів

Рецепт домашнього кетчупу

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4 – 6



Ектор Хіменес-Браво готує кетчуп / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря

Інгредієнти:

– 500 г помідорів;

– 1 середня цибуля;

– 1 головка часнику;

– сіль на ваш смак;

– чорний мелений перець на ваш смак;

– цукор на ваш смак;

– розмарин та тим'ян на ваш смак.

Приготування:

Ретельно помийте помідори. Зніміть з них шкірку та подрібніть м'якоть в пюре.



Приготування кетчупу / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря

Відправте томатне пюре в каструлю та додайте сіль, цукор, чорний перець. Перемішайте масу та тушкуйте на маленькому вогні протягом 30 – 40 хвилин.



Приготування кетчупу / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря

Запечіть часник в духовці розігрітій до 150 градусів протягом 8 хвилин. Обов'язково загорніть головку часнику в шар фольги.



Приготування кетчупу / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря

Наріжте цибулю дрібними кубиками та обсмажте на сковорідці з додаванням солі та цукру.

У чаші для блендера подрібніть цибулю та печений часник в однорідну масу. Відправте отриману масу до помідорового пюре та перемішайте.



Приготування кетчупу / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря

Якщо ви обрали занадто водянисті помідори, через що ваш кетчуп не гусне – додайте розбавлений у воді крохмаль.



Приготування кетчупу / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря