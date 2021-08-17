Кетчуп – один із найпопулярніших соусів у світі. Зазвичай його готують тільки з томатів, але часто господині додають до нього болгарський перець та кабачки.
Незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво підготував для читачів смачний рецепт домашнього кетчупу, який ви з легкістю можете приготувати вдома.
Читайте також Формула здорового харчування: трохи м'яса, удосталь злаків і багато овочів
Рецепт домашнього кетчупу
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4 – 6
Ектор Хіменес-Браво готує кетчуп / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря
Приготування:
- Ретельно помийте помідори. Зніміть з них шкірку та подрібніть м'якоть в пюре.
Приготування кетчупу / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря
- Відправте томатне пюре в каструлю та додайте сіль, цукор, чорний перець. Перемішайте масу та тушкуйте на маленькому вогні протягом 30 – 40 хвилин.
Приготування кетчупу / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря
- Запечіть часник в духовці розігрітій до 150 градусів протягом 8 хвилин. Обов'язково загорніть головку часнику в шар фольги.
Приготування кетчупу / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря
- Наріжте цибулю дрібними кубиками та обсмажте на сковорідці з додаванням солі та цукру.
- У чаші для блендера подрібніть цибулю та печений часник в однорідну масу. Відправте отриману масу до помідорового пюре та перемішайте.
Приготування кетчупу / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря
- Якщо ви обрали занадто водянисті помідори, через що ваш кетчуп не гусне – додайте розбавлений у воді крохмаль.
Приготування кетчупу / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря
- Охолодіть соус при кімнатній температурі та подавайте до столу. Смачного!