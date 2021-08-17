Рецепт домашнего кетчупа из помидоров от шеф-повара

Кетчуп идеально подойдет к блюдам из мяса, рыбы или к овощам. По этому рецепту помидорного соуса можно приготовить не только вкусную заправку к блюдам, но и заморозить его в порционных контейнерах и использовать для пиццы.

Кетчуп – один из самых популярных соусов в мире. Обычно его готовят только из томатов, но часто хозяйки добавляют в него болгарский перец и кабачки.

Неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подготовил для читателей вкусный рецепт домашнего кетчупа, который вы с легкостью можете приготовить дома.

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Рецепт домашнего кетчупа

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 4 – 6



Эктор Хименес-Браво готовит кетчуп / Скриншот со страницы шеф-повара

– 500 г помидоров;– 1 средний лук;– 1 головка чеснока;– соль по вашему вкусу;– черный молотый перец по вашему вкусу;– сахар на ваш вкус;– розмарин и тимьян на ваш вкус.

Приготовление:

Тщательно помойте помидоры. Снимите с них кожицу и измельчите мякоть в пюре.



Приготовление кетчупа / Скриншот со страницы шеф-повара

Отправьте томатное пюре в кастрюлю и добавьте соль, сахар, черный перец. Перемешайте массу и тушите на маленьком огне в течение 30 – 40 минут.



Приготовление кетчупа / Скриншот со страницы шеф-повара

Запеките чеснок в духовке, разогретой до 150 градусов, в течение 8 минут. Обязательно заверните головку чеснока в слой фольги.



Приготовление кетчупа / Скриншот со страницы шеф-повара

Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте на сковороде с добавлением соли и сахара. В чаше для блендера измельчите лук и печеный чеснок в однородную массу. Отправьте полученную массу в помидорное пюре и перемешайте.



Приготовление кетчупа / Скриншот со страницы шеф-повара

Если вы выбрали слишком водянистые помидоры, из-за чего ваш кетчуп не густеет – добавьте разбавленный в воде крахмал.



Приготовление кетчупа / Скриншот со страницы шеф-повара