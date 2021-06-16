Домашний лимонад легко приготовить в домашних условиях. У каждой хозяйки есть такие простые продукты – лимоны, мята. В напиток можно добавлять любые любимые фрукты или ягоды. Сахар можно заменить медом.

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Кисло-сладкий напиток с ароматной мятой освежает лучше всего. По желанию добавьте лед и ломтики лимона, лайма для декора.

Лимонад / Фото Unsplash

Рецепт лимонада

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 28 ккал

Ингредиенты:

– 2 – 3 лимона;

– 1, 5 литра воды;

– стакан кипятка;

– 2 – 3 веточки мяты;

– лед

Лимоны тщательно помойте, окуните в кипяток, натрите цедру. Один лимон нарежьте ломтиками. Выжмите сок. Вскипятите воду, в стакан теплой кипяченой воды, добавьте сахар, перемешайте. Лимонный сок смешайте водой с сахаром, добавьте холодную воду, перемешайте. Поставьте лимонад в холодильник на 1 – 2 часа. Мяту тщательно помойте. Вылейте лимонад в графин, добавьте ломтики лимона, листья мяты, лед. Готовый лимонад разлейте в стаканы, задекорируйте листочками мяты.

Лимонад с клубникой / Фото Unsplash

Лимонад с клубникой

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2 – 4

2 – 4 Калорийность на 100 граммов: 79 ккал

Ингредиенты:

– 300 граммов клубники;

– 2 3 столовые ложки сахара;

– 1 литр воды;

– 1 лимон;

– 3 – 4 веточки мяты.

Лимон помойте, разрежьте пополам, с одной части – выжмите сок, другой – натрите цедру. В кувшине смешайте лимонный сок, цедру с сахаром, размешайте до полного растворения сахара. Клубнику помойте, очистите от листочков, измельчите в блендере до состояния пюре, добавьте в кувшин. Добавьте холодную воду, перемешайте. Оставьте в холодильнике на час. Мяту помойте. Разлейте напиток в стаканы, задекорируйте листочками мяты или ягодами. По желанию добавьте лед.

Лимонад с имбирем / Фото Unsplash

Лимонад с имбирем и мятой

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2 – 4

2 – 4 Калорийность на 100 граммов: 22 ккал

Ингредиенты:

– 2 лимона;

– 1 лайм;

– 1 столовая ложка сахара,

– 2 веточки мяты;

– 200 миллилитров воды;

– 2 литра холодной воды

– 10 граммов корня имбиря.