Домашній лимонад легко приготувати в домашніх умовах. У кожної господині є такі прості продукти – лимони, м'ята. У напій можна додавати будь-які улюблені фрукти або ягоди. Цукор можна замінити медом.

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Кисло-солодкий напій з ароматною м'ятою освіжає найкраще. За бажанням додайте лід та скибочки лимону, лайма для декору.

Лимонад/ Фото Unsplash

Рецепт лимонаду

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 28 ккал

Інгредієнти:

– 2 - 3 лимони;

– 1, 5 літри води;

– склянка окропу;

– 2 – 3 гілочки м'яти;

– лід

Лимони ретельно помийте, занурте в окріп на кілька хвилин, натріть цедру. Один лимон наріжте скибочками. Вичавіть сік. Закип'ятіть воду, у склянку теплої кип'ячені вводи додайте цукор, перемішайте. Лимонний сік змішайте водою з цукром, додайте холодну воду, перемішайте. Поставте лимонад у холодильник на 1 – 2 години. М'яту ретельно помийте. Вилийте лимонад у графин, додайте скибочки лимону, листя м'яти, лід. Готовий лимонад розлийте у склянки, задекоруйте листочками м'яти.

Лимонад з полуницею/ Фото Unsplash

Лимонад з полуницею

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2 – 4

2 – 4 Калорійність на 100 грамів: 82 ккал

Інгредієнти:

– 300 грамів полуниці;

– 2 – 3 столові ложки цукру;

– 1 літр води;

– 1 лимон;

– 3 – 4 гілочки м'яти.

Лимон помийте, розріжте навпіл, з однієї – вичавіть сік, іншої – натріть цедру. У глечику змішайте лимонний сік, цедру, з цукром, розмішайте до повного розтанення цукру. Полуницю помийте, почистіть від листочків, подрібніть у блендері до стану пюре, додайте у глечик. Додайте холодну воду, перемішайте. Залиште у холодильнику на одну годину. М'яту помийте. Розлийте напій у склянки, задекоруйте листочками м'яти, ягодами. За бажанням додайте лід.

Лимонад з імбиром/ Фото Unsplash

Лимонад з імбиром та м'ятою

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2 – 4

2 – 4 Калорійність на 100 грамів: 82 ккал

Інгредієнти:

– 2 лимони;

– 1 лайм;

– 1 столова ложка цукру;

– 2 гілочки м'яти;

– 200 мілілітрів води;

– 2 літри холодної води;

– 10 грамів кореня імбиру.