Как приготовить лимонад дома: три простых рецепта

16 июня 2021 , 19:11
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Источник:

24 канал

Если хотите утолить жажду в жаркие летние дни. Приготовьте домашний лимонад, который понравится и детям и взрослым.

Домашний лимонад легко приготовить в домашних условиях. У каждой хозяйки есть такие простые продукты – лимоны, мята. В напиток можно добавлять любые любимые фрукты или ягоды. Сахар можно заменить медом.

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Кисло-сладкий напиток с ароматной мятой освежает лучше всего. По желанию добавьте лед и ломтики лимона, лайма для декора.

Лимонад  / Фото Unsplash

Рецепт лимонада

  • Время: 20 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 28 ккал
Ингредиенты:
– 2 – 3 лимона;
– 1, 5 литра воды;
– стакан кипятка;
– 2 – 3 веточки мяты;
– лед
  1. Лимоны тщательно помойте, окуните в кипяток, натрите цедру. Один лимон нарежьте ломтиками.
  2. Выжмите сок.
  3. Вскипятите воду, в стакан теплой кипяченой воды, добавьте сахар, перемешайте.
  4. Лимонный сок смешайте водой с сахаром, добавьте холодную воду, перемешайте. Поставьте лимонад в холодильник на 1 – 2 часа.
  5. Мяту тщательно помойте.
  6. Вылейте лимонад в графин, добавьте ломтики лимона, листья мяты, лед.
  7. Готовый лимонад разлейте в стаканы, задекорируйте листочками мяты.

Лимонад с клубникой / Фото Unsplash

Лимонад с клубникой

  • Время: 20 минут
  • Порции: 2 – 4
  • Калорийность на 100 граммов:  79 ккал
Ингредиенты:
– 300 граммов клубники;
– 2 3 столовые ложки сахара;
– 1 литр воды;
– 1 лимон;
– 3 – 4 веточки мяты.
  1. Лимон помойте, разрежьте пополам, с одной части – выжмите сок, другой – натрите цедру.
  2. В кувшине смешайте лимонный сок, цедру с сахаром, размешайте до полного растворения сахара.
  3. Клубнику помойте, очистите от листочков, измельчите в блендере до состояния пюре, добавьте в кувшин.
  4. Добавьте холодную воду, перемешайте. Оставьте в холодильнике на час.
  5. Мяту помойте.
  6. Разлейте напиток в стаканы, задекорируйте листочками мяты или ягодами. По желанию добавьте лед.

Лимонад с имбирем / Фото Unsplash

Лимонад с имбирем и мятой

  • Время: 20 минут
  • Порции: 2 – 4
  • Калорийность на 100 граммов: 22 ккал
Ингредиенты:
– 2 лимона;
– 1 лайм;
– 1 столовая ложка сахара,
– 2 веточки мяты;
– 200 миллилитров воды;
– 2 литра холодной воды
– 10 граммов корня имбиря.
  1. Корень имбиря очистите,  натрите на крупной терке.
  2. В кастрюлю вылейте 200 миллилитров воды, добавьте тертый имбирь, сахар, доведите до кипения несколько минут, но не кипятите. Оставьте для охлаждения.
  3. Лимоны помойте, выжмите сок.
  4. Соедините имбирный сироп с лимонным соком, добавьте холодную воду, перемешайте.
  5. Лайм помойте, нарежьте ломтиками.
  6. Мяту помойте.
  7. Напиток процедите через сито, вылейте в графин, оставьте в холодильнике на 1 час.
  8. Готовый напиток разлейте в стаканы, задекорируйте листочками мяты и дольками лайма. По желанию добавьте лед. Приятного аппетита!
Автор: Євгенія Тугушева