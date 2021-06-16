Как приготовить лимонад дома: три простых рецепта

Если хотите утолить жажду в жаркие летние дни. Приготовьте домашний лимонад, который понравится и детям и взрослым.
Домашний лимонад легко приготовить в домашних условиях. У каждой хозяйки есть такие простые продукты – лимоны, мята. В напиток можно добавлять любые любимые фрукты или ягоды. Сахар можно заменить медом.
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Кисло-сладкий напиток с ароматной мятой освежает лучше всего. По желанию добавьте лед и ломтики лимона, лайма для декора.
Лимонад / Фото Unsplash
Рецепт лимонада
- Время: 20 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 28 ккал
– 2 – 3 лимона;
– 1, 5 литра воды;
– стакан кипятка;
– 2 – 3 веточки мяты;
– лед
- Лимоны тщательно помойте, окуните в кипяток, натрите цедру. Один лимон нарежьте ломтиками.
- Выжмите сок.
- Вскипятите воду, в стакан теплой кипяченой воды, добавьте сахар, перемешайте.
- Лимонный сок смешайте водой с сахаром, добавьте холодную воду, перемешайте. Поставьте лимонад в холодильник на 1 – 2 часа.
- Мяту тщательно помойте.
- Вылейте лимонад в графин, добавьте ломтики лимона, листья мяты, лед.
- Готовый лимонад разлейте в стаканы, задекорируйте листочками мяты.
Лимонад с клубникой / Фото Unsplash
Лимонад с клубникой
- Время: 20 минут
- Порции: 2 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 79 ккал
– 300 граммов клубники;
– 2 3 столовые ложки сахара;
– 1 литр воды;
– 1 лимон;
– 3 – 4 веточки мяты.
- Лимон помойте, разрежьте пополам, с одной части – выжмите сок, другой – натрите цедру.
- В кувшине смешайте лимонный сок, цедру с сахаром, размешайте до полного растворения сахара.
- Клубнику помойте, очистите от листочков, измельчите в блендере до состояния пюре, добавьте в кувшин.
- Добавьте холодную воду, перемешайте. Оставьте в холодильнике на час.
- Мяту помойте.
- Разлейте напиток в стаканы, задекорируйте листочками мяты или ягодами. По желанию добавьте лед.
Лимонад с имбирем / Фото Unsplash
Лимонад с имбирем и мятой
- Время: 20 минут
- Порции: 2 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 22 ккал
– 2 лимона;
– 1 лайм;
– 1 столовая ложка сахара,
– 2 веточки мяты;
– 200 миллилитров воды;
– 2 литра холодной воды
– 10 граммов корня имбиря.
- Корень имбиря очистите, натрите на крупной терке.
- В кастрюлю вылейте 200 миллилитров воды, добавьте тертый имбирь, сахар, доведите до кипения несколько минут, но не кипятите. Оставьте для охлаждения.
- Лимоны помойте, выжмите сок.
- Соедините имбирный сироп с лимонным соком, добавьте холодную воду, перемешайте.
- Лайм помойте, нарежьте ломтиками.
- Мяту помойте.
- Напиток процедите через сито, вылейте в графин, оставьте в холодильнике на 1 час.
- Готовый напиток разлейте в стаканы, задекорируйте листочками мяты и дольками лайма. По желанию добавьте лед. Приятного аппетита!