Без сырых яиц и рисков: гениальный рецепт домашнего майонеза от судьи "МастерШеф"
25 июня 2024, 18:30Читати новину українською
Источник:hectorjimenezbravo
Домашний майонез значительно полезнее, чем магазинный. Однако многие боятся использовать сырые яйца.
В рецепте судьи "МастерШеф" Эктора Хименеса-Браво нудны вареные яйца. Такой майонез можно использовать в салатах, вторых блюдах и других кулинарных шедеврах.
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Домашний майонез
- Время: 15 минут
- Порций: 4
– 3 яйца;
– 80 миллилитров воды;
– 50 миллилитров масла;
– 1 столовая ложка винного уксуса;
– соль по вкусу.
Смотрите, как приготовить домашний майонез: видео
Приготовление:
- Яйца сварите вкрутую и почистьте.
- Все ингредиенты поместите в чашу блендера.
- Взбейте до гладкой, однородной массы.