Без сырых яиц и рисков: гениальный рецепт домашнего майонеза от судьи "МастерШеф"

25 июня 2024, 18:30
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hectorjimenezbravo

Домашний майонез значительно полезнее, чем магазинный. Однако многие боятся использовать сырые яйца.

В рецепте судьи "МастерШеф" Эктора Хименеса-Браво нудны вареные яйца. Такой майонез можно использовать в салатах, вторых блюдах и других кулинарных шедеврах.

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Домашний майонез

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 80 миллилитров воды;
– 50 миллилитров масла;
– 1 столовая ложка винного уксуса;
– соль по вкусу.

Смотрите, как приготовить домашний майонез: видео

Приготовление:

  1. Яйца сварите вкрутую и почистьте.
  2. Все ингредиенты поместите в чашу блендера.
  3. Взбейте до гладкой, однородной массы.
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Автор: Ольга Котів