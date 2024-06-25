Без сырых яиц и рисков: гениальный рецепт домашнего майонеза от судьи "МастерШеф"

Домашний майонез значительно полезнее, чем магазинный. Однако многие боятся использовать сырые яйца.

В рецепте судьи "МастерШеф" Эктора Хименеса-Браво нудны вареные яйца. Такой майонез можно использовать в салатах, вторых блюдах и других кулинарных шедеврах.

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Домашний майонез

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

– 3 яйца;– 80 миллилитров воды;– 50 миллилитров масла;– 1 столовая ложка винного уксуса;– соль по вкусу.

Смотрите, как приготовить домашний майонез: видео

Приготовление:

Яйца сварите вкрутую и почистьте. Все ингредиенты поместите в чашу блендера. Взбейте до гладкой, однородной массы.