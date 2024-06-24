Лисички готовятся очень быстро. Этот рецепт вам точно понравится.
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Лисички в сметане
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Хорошо вымойте лисички под проточной водой и положите их в кастрюлю с подсоленным кипятком. Варите на среднем огне в течение 10 минут, после чего откиньте на дуршлаг.
- Почистьте и нарежьте кубиками лук.
- Промойте грибы на дуршлаге и порежьте.
- На хорошо нагретую сковороду положите нарезанные грибы. Уменьшите огонь. Когда лисички впитают влагу, положите сливочное масло. Через 1 – 2 минуты после того, как оно растает, всыпьте нарезанный лук и хорошо перемешайте.
- Жарьте ориентировочно 5 – 7 минут, после чего уменьшите огонь до минимума, добавьте сметану, посолите, притрусите перцем или другими любимыми специями.
- Вымытую петрушку, чеснок нарежьте очень мелко. Добавьте их, когда лисички протушатся в сметане примерно 5 минут. Хорошо перемешайте.