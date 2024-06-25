Этот рецепт вполне может стать вашим любимым. Ведь блюдо получится ароматным и очень аппетитным.

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Куриные крылышки в соево-медовом соусе

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 4

Смотрите, как готовить крылышки в соево-медовом соусе: видео

Приготовление:

  1. Крылышки хорошо промойте и обсушите. Добавьте все ингредиенты, хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на 1 час.
  2. Переложите крылышки на противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
  3. Готовое блюдо украсьте белым кунжутом.