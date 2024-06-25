Этот рецепт вполне может стать вашим любимым. Ведь блюдо получится ароматным и очень аппетитным.

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Куриные крылышки в соево-медовом соусе

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов куриных крылышек;

– 60 граммов соевого соуса;

– имбирь по вкусу;

– 2 чайные ложки копченой паприки;

– 2 чайные ложки меда;

– белый кунжут по вкусу.

Смотрите, как готовить крылышки в соево-медовом соусе: видео

Приготовление:

Крылышки хорошо промойте и обсушите. Добавьте все ингредиенты, хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на 1 час. Переложите крылышки на противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Готовое блюдо украсьте белым кунжутом.

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