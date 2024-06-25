Этот рецепт вполне может стать вашим любимым. Ведь блюдо получится ароматным и очень аппетитным.
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Куриные крылышки в соево-медовом соусе
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Смотрите, как готовить крылышки в соево-медовом соусе: видео
Приготовление:
- Крылышки хорошо промойте и обсушите. Добавьте все ингредиенты, хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на 1 час.
- Переложите крылышки на противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
- Готовое блюдо украсьте белым кунжутом.