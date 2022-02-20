Сегодня, 20 февраля, отмечают День вишневого пирога. Мы подобрали для вас традиционный рецепт домашней выпечки, который соответствует традиционной американской кухне. Вкусно полакомиться!

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Рецепт вишневого пирога

Время: 7 часов

7 часов Порции: 8 – 10



Фото Sallys baking addiction

Ингредиенты:

– готовое песочное или дрожжевое-слоеное тесто;

– 4,5 стакана свежей или мороженой вишни без косточек;

– 135 граммов сахара;

– 28 граммов кукурузного крахмала

– 1 столовая ложка лимонного сока

– 1 чайная ложка ванильного экстракта

– 1/4 чайной ложки экстракта миндаля

– 15 граммов холодного сливочного масла

– 1 большое яйцо, взбитое с 1 столовой ложкой молока;

– сахар для посыпки лепешек.

Приготовление:

Заранее подготовьте тесто для пирога. Если вы приобрели замороженное – разморозьте его в холодильнике за 8 – 10 часов до начала приготовления. То же сделайте с вишнями. Разрежьте вишни на половинки, или оставьте целыми.



Фото Sallys baking addiction

Для начинки в большой миске смешайте вишню, сахар, кукурузный крахмал, лимонный сок, ваниль и миндальный экстракт. Накройте начинку и поставьте в холодильник на несколько часов.

Раскатайте охлажденное тесто для пирога на посыпанной мукой столешнице. Вырежьте две лепешки: одну больше, чтобы сформировать лепешку и бортики, другую, чтобы накрыть пирог.

Осторожно поместите тесто в форму для пирога, сформируйте бортики.

Вишни процедите от сока (не выливайте его).



Фото Sallys baking addiction

Несколько столовых ложек вишневого сока доведите до кипения в сотейнике, проварите, пока он немного не загустеет. Полейте им вишни.



Фото Sallys baking addiction

Поверх начинки положите кусочки сливочного масла.

Разогрейте духовку до 200 – 205 градусов.

Раскатайте второй круг теста и, используя кондитерское колесо, острый нож или нож для пиццы, нарежьте 4 полоски теста шириной 3 сантиметра и две полоски шириной 1,5 сантиметра. Сформируйте плетение. Прижмите края полосок к краям нижней корочки пирога, чтобы закрепить их. Маленьким ножом обрежьте лишнее тесто.



Фото Sallys baking addiction

Слегка смажьте верхнюю часть корочки пирога яичной смесью. Сверху посыпьте сахаром.

Выложите пирог в духовку и выпекайте 20 минут. Не вытаскивая пирог из духовки, уменьшите температуру до 190 градусов и выпекайте еще 30 – 40 минут.

Готовый вишневый пирог охладите в форме в течение 4 – 5 часов.

Приятного аппетита!