Сегодня, 20 февраля, отмечают День вишневого пирога. Мы подобрали для вас традиционный рецепт домашней выпечки, который соответствует традиционной американской кухне. Вкусно полакомиться!
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Рецепт вишневого пирога
- Время: 7 часов
- Порции: 8 – 10
Фото Sallys baking addiction
Приготовление:
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Заранее подготовьте тесто для пирога. Если вы приобрели замороженное – разморозьте его в холодильнике за 8 – 10 часов до начала приготовления. То же сделайте с вишнями.
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Разрежьте вишни на половинки, или оставьте целыми.
Фото Sallys baking addiction
- Для начинки в большой миске смешайте вишню, сахар, кукурузный крахмал, лимонный сок, ваниль и миндальный экстракт. Накройте начинку и поставьте в холодильник на несколько часов.
- Раскатайте охлажденное тесто для пирога на посыпанной мукой столешнице. Вырежьте две лепешки: одну больше, чтобы сформировать лепешку и бортики, другую, чтобы накрыть пирог.
- Осторожно поместите тесто в форму для пирога, сформируйте бортики.
- Вишни процедите от сока (не выливайте его).
Фото Sallys baking addiction
- Несколько столовых ложек вишневого сока доведите до кипения в сотейнике, проварите, пока он немного не загустеет. Полейте им вишни.
Фото Sallys baking addiction
- Поверх начинки положите кусочки сливочного масла.
- Разогрейте духовку до 200 – 205 градусов.
- Раскатайте второй круг теста и, используя кондитерское колесо, острый нож или нож для пиццы, нарежьте 4 полоски теста шириной 3 сантиметра и две полоски шириной 1,5 сантиметра. Сформируйте плетение. Прижмите края полосок к краям нижней корочки пирога, чтобы закрепить их. Маленьким ножом обрежьте лишнее тесто.
Фото Sallys baking addiction
- Слегка смажьте верхнюю часть корочки пирога яичной смесью. Сверху посыпьте сахаром.
- Выложите пирог в духовку и выпекайте 20 минут. Не вытаскивая пирог из духовки, уменьшите температуру до 190 градусов и выпекайте еще 30 – 40 минут.
- Готовый вишневый пирог охладите в форме в течение 4 – 5 часов.
Приятного аппетита!