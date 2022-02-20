Сьогодні, 20 лютого, відзначають День вишневого пирога. Ми дібрали для вас традиційний рецепт домашньої випічки, який відповідає традиційній американській кухні. Нехай смакує!
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Рецепт вишневого пирога
- Час: 7 годин
- Порції: 8 – 10
Фото Sallys baking addiction
Приготування:
- Заздалегідь підготуйте тісто для пирога. Якщо ви придбали заморожене – розморозьте його в холодильнику за 8 – 10 годин до початку приготування. Те ж зробіть з вишнями.
- Розріжте вишні на половинки, або залишіть цілими.
Фото Sallys baking addiction
- Для начинки у великій мисці змішайте вишні, цукор, кукурудзяний крохмаль, лимонний сік, ваніль і мигдальний екстракт. Накрийте начинку і поставте в холодильник на кілька годин.
- Розкачайте охолоджене тісто для пирога на посипаній борошном стільниці. Виріжте два коржі: один більший, щоб сформувати корж та бортики, інший, щоб накрити пиріг.
- Обережно помістіть тісто в форму для пирога, сформуйте бортики.
- Вишні процідіть від соку (не виливайте його).
Фото Sallys baking addiction
- Кілька столових ложок вишневого соку доведіть до кипіння в сотейнику, проваріть, доки він трішки не загусне. Полийте ним вишні.
Фото Sallys baking addiction
- Поверх начинки покладіть шматочки вершкового масла.
- Розігрійте духовку до 200 – 205 градусів.
- Розкачайте друге коло тіста та використовуючи кондитерське колесо, гострий ніж або ніж для піци, наріжте 4 смужки тіста шириною 3 сантиметри і дві смужки шириною 1,5 сантиметри. Сформуйте плетіння. Притисніть краї смужок до країв нижньої скоринки пирога, щоб закріпити їх. Маленьким ножем обріжте зайве тісто.
Фото Sallys baking addiction
- Злегка змастіть верхню частину скоринки пирога яєчною сумішшю. Зверху посипте цукром.
- Викладіть пиріг в духовку і випікайте 20 хвилин. Не витягуючи пиріг з духовки, зменшіть температуру до 190 градусів і випікайте ще 30 – 40 хвилин.
- Готовий вишневий пиріг охолодіть у формі протягом 4 – 5 годин.
Смачного!