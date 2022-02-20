Домашний вишневый пирог: побалуйте себя вкусненьким

20 февраля 2022 , 18:36
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Источник:

Sallys baking addiction

Вишневый пирог с начинкой – замечательный вариант для чаепития в семейном кругу. Он очень сочный, а вкус вишен создает летнее настроение в холодную пору.

Сегодня, 20 февраля, отмечают День вишневого пирога. Мы подобрали для вас традиционный рецепт домашней выпечки, который соответствует традиционной американской кухне. Вкусно полакомиться!

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Рецепт вишневого пирога

  • Время: 7 часов
  • Порции: 8 – 10


Фото Sallys baking addiction

Ингредиенты:
– готовое песочное или дрожжевое-слоеное тесто;
– 4,5 стакана свежей или мороженой вишни без косточек;
– 135 граммов сахара;
– 28 граммов кукурузного крахмала
– 1 столовая ложка лимонного сока
– 1 чайная ложка ванильного экстракта
– 1/4 чайной ложки экстракта миндаля
– 15 граммов холодного сливочного масла
– 1 большое яйцо, взбитое с 1 столовой ложкой молока;
– сахар для посыпки лепешек.

Приготовление:

  1. Заранее подготовьте тесто для пирога. Если вы приобрели замороженное – разморозьте его в холодильнике за 8 – 10 часов до начала приготовления. То же сделайте с вишнями.

  2. Разрежьте вишни на половинки, или оставьте целыми.


Фото Sallys baking addiction

  1. Для начинки в большой миске смешайте вишню, сахар, кукурузный крахмал, лимонный сок, ваниль и миндальный экстракт. Накройте начинку и поставьте в холодильник на несколько часов.
  1. Раскатайте охлажденное тесто для пирога на посыпанной мукой столешнице. Вырежьте две лепешки: одну больше, чтобы сформировать лепешку и бортики, другую, чтобы накрыть пирог.
  1. Осторожно поместите тесто в форму для пирога, сформируйте бортики.
  1. Вишни процедите от сока (не выливайте его).


Фото Sallys baking addiction

  1. Несколько столовых ложек вишневого сока доведите до кипения в сотейнике, проварите, пока он немного не загустеет. Полейте им вишни.


Фото Sallys baking addiction

  1. Поверх начинки положите кусочки сливочного масла.
  1. Разогрейте духовку до 200 – 205 градусов.
  1. Раскатайте второй круг теста и, используя кондитерское колесо, острый нож или нож для пиццы, нарежьте 4 полоски теста шириной 3 сантиметра и две полоски шириной 1,5 сантиметра. Сформируйте плетение. Прижмите края полосок к краям нижней корочки пирога, чтобы закрепить их. Маленьким ножом обрежьте лишнее тесто.


Фото Sallys baking addiction

  1. Слегка смажьте верхнюю часть корочки пирога яичной смесью. Сверху посыпьте сахаром.
  1. Выложите пирог в духовку и выпекайте 20 минут. Не вытаскивая пирог из духовки, уменьшите температуру до 190 градусов и выпекайте еще 30 – 40 минут.
  1. Готовый вишневый пирог охладите в форме в течение 4 – 5 часов.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак