Курятина для украинцев – один из самых любимых видов мяса. Доступная по цене, питательная, но при этом нежирная. Продается фактически где угодно – в ближайшем специализированном магазине, супермаркете или на рынке. Готовится быстро и подходит для приготовления множества блюд – из разных частей тушки.

Однако некачественная или несвежая продукция может не только испортить настроение потребителя, но и навредить его здоровью. Попробуем выяснить, какая курица имеет лучшие вкусовые качества и более безопасна: домашняя, фермерская или фабричная. И разберемся, на что следует обращать внимание, покупая мясо.

К теме Почему курятина – незаменимый продукт для тех, кто выбирает здоровое питание

В основном покупатели имеют одно-единственное требование к птице: чтобы была свежая. В супермаркете свежесть можно определить по дате производства на упаковке. Покупая же курицу "с рук", мы вынуждены идти на риск и доверять словам продавца. А тот непременно уверяет, что птицу "зарубил сегодня утром", а до того "кормил ее лучше, чем питался сам". И чтобы окончательно развеять наши сомнения, предлагает осмотреть и понюхать мясо.

На значительную скидку, конечно, не надеемся, ведь продавец знает цены на промышленную продукцию и свою пытается продать дороже. Домашняя курочка, мол, росла на натуральных кормах. Антибиотиками и гормонами роста ее не "обкалывали". В тесной грязной клетке не держали. Для многих из нас, кто провел детство у бабушки в деревне, это убедительный аргумент в пользу домашней птицы. Потому что в магазинной что? Сплошная "химия"! Но действительно ли домашняя курица лучше фабричной? Может, стоит поискать фермерский продукт и купить его?

Какую курятину продают в магазинах

Магазинная птица похожа на фермерскую, но существенно отличается от домашней. Попробуем объяснить чем.

Тушки фабричной (магазинной) и фермерской птицы – обычно больше, чем домашней, а мясо – нежнее. Различны и условия выращивания. Магазинная выращивается на птицефабриках; фермерская, соответственно, в фермерских хозяйствах, а домашняя – в крестьянских.

Существует 6 основных видов кур:

мясные (например, бройлеры);

мясо-яичные;

несушки;

декоративные;

бойцовские;

голосистые.



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С последними тремя все понятно. А вот едим мы первые 3 вида. На больших птицефабриках и фермах выращивают бройлеров – специально выведенную породу кур, которые быстро набирают вес и имеют хорошо развитую мускулатуру. (Это, собственно, та птица, которая попадает на полки магазинов и супермаркетов). Солидные размеры птицы за определенный период выращивания обеспечиваются генетическими особенностями и специально подобранным, сбалансированным питанием, основу которого составляют зерновые культуры, например, пшеница, кукуруза, соя, подсолнечник и др. Как видим, ни о каких гормонах роста речи не идет.

Здоровая птица растет в максимально комфортных условиях, имеет постоянный доступ к корму и воде. Важны малейшие нюансы:

комфортная подстилка,

надлежащее освещение,

температура,

уровень влажности,

вентиляция,

постоянный обзор и забота.

Такие условия может обеспечить только птицефабрика, где птица выращивается в промышленных масштабах, или ферма (частное сельскохозяйственное предприятие).

О том, где и как выращивалась птица, можно узнать на сайте производителя, на его страницах в соцсетях и в СМИ. Компания, которая заботится о своей репутации, обязательно сообщит эту информацию потребителям.

А как насчет домашней курицы?

В селах разводят тех кур, которые хорошо несутся, – мясо-яичных и несушек. Когда курица перестает "поставлять" яйца, беднягу пускают под нож. Такая курица обычно более жесткая и сухая, поэтому на вкус совсем не такая, как обычная "магазинная".

Существует мнение, что в домашней курице априори не может быть антибиотиков. Это – миф! Ведь болезни все равно, какую птицу заразить. И если птица заболела, а хозяева планировали выручить за нее сотни две гривен – они найдут, чем ее "полечить". Поэтому гарантией отсутствия антибиотиков в домашней курице (как и вообще свежести и качества продукта) являются только честные глаза продавца.

Возможно, вы замечали, что супермаркеты и более мелкие магазины также предлагают "домашнюю курицу". Так вот, будем реалистами: это лишь маркетинговый ход. Ни одна большая торговая сеть, ни маленькая продуктовая лавочка не возьмут на реализацию продукцию у производителя, у которого отсутствуют разрешительные документы. Итак, вся курятина на полках торговых залов – с птицефабрик. Почему не из ферм?

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Фермерская курица – не каждому по карману

Заботливый хозяин, безусловно, старается удерживать птицу в надлежащих условиях и обеспечивать ее сбалансированным питанием. Однако важно понимать: если продукция производится не в промышленных масштабах, то стоит дороже, ведь себестоимость выращивания небольшого количества птицы для скромного фермерского хозяйства на незначительных производственных мощностях выше.

В отличие от домашних хозяйств, владельцы ферм поддерживают определенные стандарты производства, однако придерживаться ли хозяин всех этих санитарных норм и требований к биобезопасности, зависит от его порядочности и компетентности.

Поэтому возникает вопрос: будут ли брать фермерскую курицу на реализацию супермаркеты, если в одном ряду с ней будет лежать более доступная и, вероятно, более безопасная альтернатива? То же касается и небольших магазинов. Если по соседству мясо дешевле – покупатели пойдут туда. Итак, если вы – не владелец ресторана, который имеет "своего", проверенного годами поставщика, вероятность, что вам удастся приобрести качественную фермерскую птицу, да еще и не "за все деньги", – невысока.

Как определить, что курица качественная и безопасная

Фасованное мясо птицы обычно реализуется в герметичных ПЭТ-лотках или вакуумной упаковке. Такой метод упаковки продукции защищает ее от попадания окружающей среды, в том числе грязи и бактерий. Кроме того, продукт не обветриваться и, соответственно, сохраняет мягкость, сочность и товарный вид, что немаловажно, если покупатель собирается, например, запечь целую тушку. Хранить фасованное мясо можно до 7 дней (при температуре от 0 до + 4°С).

Как видим, фабричная продукция все-таки безопаснее домашней. Прежде всего, речь идет о защите от микробиологического загрязнения. На проверенных птицефабриках, например агрохолдинга "МХП" (ТМ "Наша Ряба") – крупнейшего производителя курятины в Украине – жестко соблюдают требования к производству безопасного мяса птицы.

А учитывая обострение проблемы антибиотикорезистентности в мире, не помешает убедиться, что антибактериальные препараты не применялись ни на одном из этапов производства. Покупая магазинную продукцию, рекомендуется ориентироваться на результаты аудита, если таковой проводился.

Например, такую ​​проверку (аудит) по заказу Ассоциации "Союз птицеводов Украины" первыми в Украине прошли 3 птицефабрики агрохолдинга "МХП", которые производят курятину ТМ "Наша Ряба". Сейчас только они имеют право наносить на упаковку маркировку "Без антибиотиков класса А", что показывает, что антибактериальные препараты не применялись на этапе выращивания птицы.

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Если же вы все-таки решились приобрести курятину без упаковки на рынке или в упаковке, но без соответствующей маркировки (просто завернутую в пленку), то обязательно не только осмотрите мясо, но и понюхайте его. Любой "нехарактерный" запах (в том числе кисловатый, затхлый или "химический") – причина отказаться от покупки по крайней мере из гигиенических соображений, ведь в магазин или на рынок вы пришли за мясом, а не чтобы подхватить сальмонеллез или какую-то другую инфекцию.

Специалисты все же советуют отдавать предпочтение надежно упакованной и соответственно маркированной фабричной продукции. Это убережет вас от любых нежелательных "сюрпризов".