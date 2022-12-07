Гранола – это полезный энергетический снек, основу которого составляют овсяные хлопья. Как бы мы ни готовили овсянку и какие компоненты к ней не добавляли, со временем она может надоедать, а отказываться от нее вообще не хочется.

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В таких случаях на помощь может прийти гранола, которая прекрасно смакует с молоком или йогуртом. Готовить ее очень легко, а благодаря ее универсальности вы всегда можете подкорректировать рецепт, поэтому она никогда не будет надоедать.

Рецепт домашней гранолы с шоколадом

Время: 1 час

Порций: 8

Заряд энергии своими руками / Фото Unsplash

Ингредиенты:

250 грамм овсяных хлопьев;

200 грамм пшенных хлопьев;

50 грамм семян чиа;

50 грамм семян подсолнечника;

100 грамм сушеной клюквы;

100 грамм сушеных фиников;

50 грамм миндаля;

100 грамм кокосового масла;

100 грамм меда;

2 – 3 столовых ложки какао;

ложка молотого кофе;

150 грамм любимого шоколада.

Приготовление:

В кастрюле растапливаем кокосовое масло с медом, какао и кофе. В большой миске смешиваем хлопья, чиа, семена подсолнечника, клюкву, измельченные финики и миндаль. Высыпаем в кастрюлю и перемешиваем до однородности. Застилаем противень пергаментной бумагой, выкладываем гранолу и ставим ее в духовку. Запекаем 45 минут при 160 градусах, каждые 15 минут хорошо перемешиваем. После 30 минут выпечки добавляем в гранолу измельченный шоколад. После приготовления перемешиваем, охлаждаем и перекладываем в банку для дальнейшего хранения.

Приятного аппетита!