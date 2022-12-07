Гранола – це корисний енергетичний снек, основу якого складають вівсяні пластівці. Як би ми не готували вівсянку та які компоненти до неї не додавали, з часом вона може набридати, а відмовлятися від неї взагалі зовсім не хочеться.

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В таки випадках на допомогу може прийти гранола, яка чудово смакує з молоком або йогуртом. Готувати її дуже легко, а завдяки її універсальності ви завжди можете підкоригувати рецепт, тому вона ніколи не набридатиме.

Рецепт домашньої граноли з шоколадом

Час: 1 година

Порцій: 8

Заряд енергії своїми руками / Фото Unsplash

Інгредієнти:

250 грамів вівсяних пластівців;

200 грамів пшоняних пластівців;

50 грамів насіння чіа;

50 грамів насіння соняшнику;

100 грамів сушеної журавлини;

100 грамів сушених фініків;

50 грамів мигдалю;

100 грамів кокосової олії;

100 грамів меду;

2 – 3 столові ложки какао;

ложка меленої кави;

150 грамів улюбленого шоколаду.

Приготування:

У каструлі розтоплюємо кокосову олію з медом, какао та кавою. У великій мисці змішуємо пластівці, чіа, насіння соняшнику, журавлину, подрібнені фініки та мигдаль. Висипаємо у каструлю та перемішуємо до однорідності. Застеляємо деко пергаментним папером, викладаємо гранолу та ставимо її у духовку. Запікаємо 45 хвилин при 160 градусах, кожні 15 хвилин добре перемішуємо. Після 30 хвилин випікання додаємо до граноли подрібнений шоколад. Після приготування перемішуємо, охолоджуємо та перекладаємо у банку для подальшого зберігання.

Смачного!