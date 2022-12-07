Заряд энергии по-домашнему: как приготовить собственную гранолу с шоколадом
Источник:burczymiwbrzuchu
Гранола стала одним из самых популярных завтраков и перекусов. Это настоящий заряд энергии, который может похвастаться хорошим вкусом. Необязательно покупать готовую гранолу – ее вполне можно сделать самостоятельно.
Гранола – это полезный энергетический снек, основу которого составляют овсяные хлопья. Как бы мы ни готовили овсянку и какие компоненты к ней не добавляли, со временем она может надоедать, а отказываться от нее вообще не хочется.
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В таких случаях на помощь может прийти гранола, которая прекрасно смакует с молоком или йогуртом. Готовить ее очень легко, а благодаря ее универсальности вы всегда можете подкорректировать рецепт, поэтому она никогда не будет надоедать.
Рецепт домашней гранолы с шоколадом
Время: 1 час
Порций: 8
Заряд энергии своими руками / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- 250 грамм овсяных хлопьев;
- 200 грамм пшенных хлопьев;
- 50 грамм семян чиа;
- 50 грамм семян подсолнечника;
- 100 грамм сушеной клюквы;
- 100 грамм сушеных фиников;
- 50 грамм миндаля;
- 100 грамм кокосового масла;
- 100 грамм меда;
- 2 – 3 столовых ложки какао;
- ложка молотого кофе;
- 150 грамм любимого шоколада.
Приготовление:
- В кастрюле растапливаем кокосовое масло с медом, какао и кофе.
- В большой миске смешиваем хлопья, чиа, семена подсолнечника, клюкву, измельченные финики и миндаль. Высыпаем в кастрюлю и перемешиваем до однородности.
- Застилаем противень пергаментной бумагой, выкладываем гранолу и ставим ее в духовку.
- Запекаем 45 минут при 160 градусах, каждые 15 минут хорошо перемешиваем.
- После 30 минут выпечки добавляем в гранолу измельченный шоколад.
- После приготовления перемешиваем, охлаждаем и перекладываем в банку для дальнейшего хранения.
Приятного аппетита!