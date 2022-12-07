Заряд энергии по-домашнему: как приготовить собственную гранолу с шоколадом

7 декабря 2022, 16:44
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Источник:

burczymiwbrzuchu

Гранола стала одним из самых популярных завтраков и перекусов. Это настоящий заряд энергии, который может похвастаться хорошим вкусом. Необязательно покупать готовую гранолу – ее вполне можно сделать самостоятельно.

Гранола – это полезный энергетический снек, основу которого составляют овсяные хлопья. Как бы мы ни готовили овсянку и какие компоненты к ней не добавляли, со временем она может надоедать, а отказываться от нее вообще не хочется.

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В таких случаях на помощь может прийти гранола, которая прекрасно смакует с молоком или йогуртом. Готовить ее очень легко, а благодаря ее универсальности вы всегда можете подкорректировать рецепт, поэтому она никогда не будет надоедать.

Рецепт домашней гранолы с шоколадом

Время: 1 час

Порций: 8

Заряд энергии своими руками / Фото Unsplash

Ингредиенты:

  • 250 грамм овсяных хлопьев;
  • 200 грамм пшенных хлопьев;
  • 50 грамм семян чиа;
  • 50 грамм семян подсолнечника;
  • 100 грамм сушеной клюквы;
  • 100 грамм сушеных фиников;
  • 50 грамм миндаля;
  • 100 грамм кокосового масла;
  • 100 грамм меда;
  • 2 – 3 столовых ложки какао;
  • ложка молотого кофе;
  • 150 грамм любимого шоколада.

Приготовление:

  1. В кастрюле растапливаем кокосовое масло с медом, какао и кофе.
  2. В большой миске смешиваем хлопья, чиа, семена подсолнечника, клюкву, измельченные финики и миндаль. Высыпаем в кастрюлю и перемешиваем до однородности.
  3. Застилаем противень пергаментной бумагой, выкладываем гранолу и ставим ее в духовку.
  4. Запекаем 45 минут при 160 градусах, каждые 15 минут хорошо перемешиваем.
  5. После 30 минут выпечки добавляем в гранолу измельченный шоколад.
  6. После приготовления перемешиваем, охлаждаем и перекладываем в банку для дальнейшего хранения.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська