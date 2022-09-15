Какой вам идеальный завтрак? В выборе блюда на первый прием пищи мы всегда опираемся на удобство, скорость и питательность. Обычно это гранола – запеченные овсяные хлопья с орешками или сухофруктами. Полите их любимым йогуртом или молоком, добавьте свежие ягоды или фрукты и все готово!

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На прилавках магазина или супермаркетов есть большой выбор гранолы, но цены на нее достаточно высоки. Чтобы сэкономить, приготовьте его дома. Это просто, легко и быстро. Что касается хранения таких хлопьев – достаточно чистой банки или пищевого контейнера.

Рецепт гранолы с яблоками и орешками

Время: 50 минут

50 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– 300 граммов овсяных хлопьев;

– 50 граммов натертой мякоти яблок;

– 50 граммов сливочного масла;

– 50 миллилитров яблочного сока;

– 100 граммов меда;

– щепотка соли;

– 1 – 2 столовых ложки молотой корицы;

– 50 граммов грецких орехов;

– 50 граммов изюма.

Приготовление:

Смешайте сливочное масло, яблочную массу и сок, мед и отправьте на медленный огонь. При постоянном помешивании доведите до однородной смеси.

К овсяным хлопьям добавьте корицу, соль, яблочную смесь и тщательно перемешайте.

Переложите массу на противень покрытый пергаментом и разровняйте. Запеките все в разогретой до 160 градусов духовке 30 – 40 минут. Не забудьте время от времени перемешивать ее на противень.

В конце добавьте орешки и изюм и еще немного пропеките.

Приятного тебе аппетита!