Який для вас ідеальний сніданок? У виборі страви на перший прийом їжі, ми завжди опираємося на зручність, швидкість та поживність. Зазвичай це гранола – запечені вівсяні пластівці з горішками чи сухофруктами. Полийте їх улюбленим йогуртом чи молоком, додайте свіжі ягоди чи фрукти і все готово!

Читайте також Без шкоди для фігури: рецепт м'ясної піци без тіста

На прилавках магазині чи супермаркетів є великий вибір граноли, але ціни на неї досить високі. Щоб зекономити, приготуйте її вдома. Це просто, легко і швидко. Щодо зберігання таких пластівців – достатньо чистої банки або харчового контейнера.

Рецепт граноли з яблуками та горішками

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– 300 грамів вівсяних пластівців;

– 50 грамів натертої м'якоті яблук;

– 50 грамів вершкового масла;

– 50 мілілітрів яблучного соку;

– 100 грамів меду;

– дрібка солі;

– 1 – 2 столових ложки меленої кориці;

– 50 грамів волоських горіхів;

– 50 грамів родзинок.

Приготування:

Змішайте вершкове масло, яблучну масу та сік, мед та відправте на повільний вогонь. При постійному помішуванні доведіть до однорідної консистенції.

До вівсяних пластівців додайте корицю, сіль, яблучну суміш та ретельно перемішайте.

Перекладіть масу на деко вкрите пергаментом та розрівняйте. Запечіть все в розігрітій до 160 градусів духовці 30 – 40 хвилин. Не забудьте час від часу перемішувати її на деко.

Наприкінці додайте горішки та родзинки і ще трішки пропечіть.

Смачного!