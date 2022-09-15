Домашняя яблочная гранола: вдвое дешевле магазинной

Достаточно покупать магазинную гранолу, вы с легкостью можете приготовить ее дома вдвое дешевле. Мы выбрали рецепт с яблоками и орешками.

Какой вам идеальный завтрак? В выборе блюда на первый прием пищи мы всегда опираемся на удобство, скорость и питательность. Обычно это гранола – запеченные овсяные хлопья с орешками или сухофруктами. Полите их любимым йогуртом или молоком, добавьте свежие ягоды или фрукты и все готово!

Читайте также Без ущерба для фигуры: рецепт мясной пиццы без теста

На прилавках магазина или супермаркетов есть большой выбор гранолы, но цены на нее достаточно высоки. Чтобы сэкономить, приготовьте его дома. Это просто, легко и быстро. Что касается хранения таких хлопьев – достаточно чистой банки или пищевого контейнера.

Рецепт гранолы с яблоками и орешками

Время: 50 минут

50 минут Порции: 8

– 300 граммов овсяных хлопьев;– 50 граммов натертой мякоти яблок;– 50 граммов сливочного масла;– 50 миллилитров яблочного сока;– 100 граммов меда;– щепотка соли;– 1 – 2 столовых ложки молотой корицы;– 50 граммов грецких орехов;– 50 граммов изюма.

Приготовление:

Смешайте сливочное масло, яблочную массу и сок, мед и отправьте на медленный огонь. При постоянном помешивании доведите до однородной смеси.

К овсяным хлопьям добавьте корицу, соль, яблочную смесь и тщательно перемешайте.

Переложите массу на противень покрытый пергаментом и разровняйте. Запеките все в разогретой до 160 градусов духовке 30 – 40 минут. Не забудьте время от времени перемешивать ее на противень.

В конце добавьте орешки и изюм и еще немного пропеките.

Приятного тебе аппетита!