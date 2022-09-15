Домашняя яблочная гранола: вдвое дешевле магазинной
Источник:инстаграммы Valeriia Veligura
Достаточно покупать магазинную гранолу, вы с легкостью можете приготовить ее дома вдвое дешевле. Мы выбрали рецепт с яблоками и орешками.
Какой вам идеальный завтрак? В выборе блюда на первый прием пищи мы всегда опираемся на удобство, скорость и питательность. Обычно это гранола – запеченные овсяные хлопья с орешками или сухофруктами. Полите их любимым йогуртом или молоком, добавьте свежие ягоды или фрукты и все готово!
Читайте также Без ущерба для фигуры: рецепт мясной пиццы без теста
На прилавках магазина или супермаркетов есть большой выбор гранолы, но цены на нее достаточно высоки. Чтобы сэкономить, приготовьте его дома. Это просто, легко и быстро. Что касается хранения таких хлопьев – достаточно чистой банки или пищевого контейнера.
Рецепт гранолы с яблоками и орешками
- Время: 50 минут
- Порции: 8
– 300 граммов овсяных хлопьев;
– 50 граммов натертой мякоти яблок;
– 50 граммов сливочного масла;
– 50 миллилитров яблочного сока;
– 100 граммов меда;
– щепотка соли;
– 1 – 2 столовых ложки молотой корицы;
– 50 граммов грецких орехов;
– 50 граммов изюма.
Приготовление:
- Смешайте сливочное масло, яблочную массу и сок, мед и отправьте на медленный огонь. При постоянном помешивании доведите до однородной смеси.
- К овсяным хлопьям добавьте корицу, соль, яблочную смесь и тщательно перемешайте.
- Переложите массу на противень покрытый пергаментом и разровняйте. Запеките все в разогретой до 160 градусов духовке 30 – 40 минут. Не забудьте время от времени перемешивать ее на противень.
- В конце добавьте орешки и изюм и еще немного пропеките.
Приятного тебе аппетита!