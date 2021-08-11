Шеф-повар обожает готовить, а еще больше есть. Однако, он активно занимается спортом и следит за своим питанием. Рецепт кабачковой икры от Владимира Ярославского подойдет для всех, так как блюдо низкокалорийное и невероятно вкусное.
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Кабачковую икру можно приготовить из цукини. Главное, помните, что если овощи уже старые – обязательно снимите с них кожицу.
Рецепт домашней икры из кабачков или цуккини
- Время: 40 минут
- Порции: 2 – 4
Кабачковая икра с рукколой / Фото Владимира Ярославского
* Пропорции рассчитаны на уже очищенные продукты.
Приготовление:
- Кожицу на молодых кабачках можно не срезать, из старых – обязательно. Также это касается семян.
- Нарежьте тонкими ломтиками морковь и кабачки, лук нарежьте соломкой, а чеснок – пластинками.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте на ней морковь, далее добавьте лук. Обжаривайте овощи до золотистой корочки.
- Добавьте к овощам кабачки и чеснок и перемешайте. Влейте томаты без кожицы и тушите до испарения лишней влаги.
- В конце приготовления добавьте специй на ваш вкусом и перемешайте.
- В готовые овощи добавьте сливочное масло, перемешайте и оставьте охлаждаться.
- Измельчите овощи в пюре с помощью блендера. Попробуйте икру на специи, если нужно – досолите.
- Готовую кабачковую икру подавайте к столу в качестве закуски, основу для салатов
- Можно использовать как закуску, как основу для салатов и очень вкусно горячим гарниром к рыбным блюдам!
- ️Если вы любите острую икру, добавьте на этапе обжаривания овощей острый перец чили, но без семян.
- Подавайте икру к столу охлажденной. Приятного аппетита!