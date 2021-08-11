Шеф-повар обожает готовить, а еще больше есть. Однако, он активно занимается спортом и следит за своим питанием. Рецепт кабачковой икры от Владимира Ярославского подойдет для всех, так как блюдо низкокалорийное и невероятно вкусное.

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Кабачковую икру можно приготовить из цукини. Главное, помните, что если овощи уже старые – обязательно снимите с них кожицу.

Рецепт домашней икры из кабачков или цуккини

Время : 40 минут

: 40 минут Порции: 2 – 4

Кабачковая икра с рукколой / Фото Владимира Ярославского

Ингредиенты:

– 800 г цуккини *;

– 250 г моркови;

– 10 г чеснока;

– 50 г сливочного масла для жарки;

– 200 г томатов в собственном соку;

– соль по вашему вкусу;

– черный молотый перец;

– 50 г сливочного масла.

* Пропорции рассчитаны на уже очищенные продукты.

Приготовление: