Шеф-кухар обожнює готувати, а ще більше їсти. Проте, він активно займається спортом та стежить за своїм харчуванням. Рецепт кабачкової ікри від Володимира Ярославського підійде для всіх, адже страва низькокалорійна і неймовірно смачна.

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Кабачкову ікру можна також приготувати із цукіні. Головне, пам'ятайте, що якщо овочі вже старі – обов'язково зніміть з них шкірку.

Рецепт домашньої ікри з кабачків чи цукіні

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порції: 2 – 4



Кабачкова ікра з руколою / Фото Володимира Ярославського

Інгредієнти:

– 800 г цукіні*;

– 250 г моркви;

– 10 г часнику;

– 50 г вершкового масла для смаження;

– 200 г томатів у власному соку;

– сіль на ваш смак;

– чорний мелений перець;

– 50 г вершкового масла.

*Пропорції розраховані на вже очищені продукти.

Приготування: