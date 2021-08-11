Шеф-кухар обожнює готувати, а ще більше їсти. Проте, він активно займається спортом та стежить за своїм харчуванням. Рецепт кабачкової ікри від Володимира Ярославського підійде для всіх, адже страва низькокалорійна і неймовірно смачна.

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Кабачкову ікру можна також приготувати із цукіні. Головне, пам'ятайте, що якщо овочі вже старі – обов'язково зніміть з них шкірку.

Рецепт домашньої ікри з кабачків чи цукіні

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2 – 4

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Кабачкова ікра з руколою / Фото Володимира Ярославського

*Пропорції розраховані на вже очищені продукти.

Приготування:

  1. Шкірку на молодих кабачках можна не зрізати, зі старих – обов'язково. Також це стосується насіння.
  2. Наріжте тоненькими скибочками моркву та кабачки, цибулю наріжте соломкою, а часник – пластинками.
  3. Розігрійте сковорідку з маслом та обсмажте на ній моркву, далі додайте цибулю. Обсмажуйте овочі до золотистої скоринки.
  4. Додайте до овочів кабачки та часник і перемішайте. Влийте томати без шкірки та тушкуйте до випарування зайвої вологи.
  5. Наприкінці приготування додайте спецій на ваш смаком та перемішайте.
  6. У готові овочі додайте вершкове масло, перемішайте та залишіть охолоджуватися.
  7. Подрібніть овочі в пюре за допомогою блендера. Спробуйте ікру на спеції, якщо потрібно – досоліть.
  8. Готову кабачкову ікру подавайте до столу як закуску, основу до салатів
  9. Можна використовувати як закуску, як основу для салатів і дуже смачно гарячим гарніром до рибних страв!
  10. ️Якщо ви любите гостру ікру, додайте на етапі обсмажування овочів гострий перець чилі, але без насіння.
  11. Подавайте ікру до столу охолодженою. Смачного!