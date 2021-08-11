Идеальная закуска на каждый день: рецепт домашней икры из кабачков или цуккини от шеф-повара

Владимир Ярославский не только успешный ресторатор, но и отличный шеф-повар. Он научит готовить каждого любые блюда и для этого активно делится в соцсетях своими авторскими рецептами.

Шеф-повар обожает готовить, а еще больше есть. Однако, он активно занимается спортом и следит за своим питанием. Рецепт кабачковой икры от Владимира Ярославского подойдет для всех, так как блюдо низкокалорийное и невероятно вкусное.

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Кабачковую икру можно приготовить из цукини. Главное, помните, что если овощи уже старые – обязательно снимите с них кожицу.

Рецепт домашней икры из кабачков или цуккини

Время : 40 минут

: 40 минут Порции: 2 – 4

Кабачковая икра с рукколой / Фото Владимира Ярославского

– 800 г цуккини *;– 250 г моркови;– 10 г чеснока;– 50 г сливочного масла для жарки;– 200 г томатов в собственном соку;– соль по вашему вкусу;– черный молотый перец;– 50 г сливочного масла.

* Пропорции рассчитаны на уже очищенные продукты.

Приготовление: