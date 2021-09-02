Помидоры "в снегу" – вкуснейшая закрутка на зиму. Рецепт довольно прост, а результат – више всех похвал!
Читайте также Небанальные блюда с маринованной курицей: китайская лапша, пряный рис и лаваш с баклажанами
Лакомьтесь томатами и зимой. Они прекрасно подходят как на каждый день, так и для праздничного стола.
Помидоры "в снегу" (пропорции на 1 литровую банку)
- Время: 60 минут
- Порции: 1
Помидоры "в снегу" / Фото Новости Хмельницкого
Приготовление:
- Заранее простерилизуйте банки для помидоров. На дно выложите петрушку, листья смородины и вишен.
Приготовление помидоров "в снегу" / Фото Новости Хмельницкого
- Заполните банки помидорами. Чтобы помидоры не трескались сделайте небольшие проколы зубочисткой.
- Добавьте горчицу, черный перец и душистый.
- Разложите измельченный чеснок в банки.
Приготовление помидоров "в снегу" / Фото Новости Хмельницкого
- Приготовьте маринад и доведите его до кипения. Горячим маринадом залейте банки с помидорами и стерилизуйте их в кипящей воде 10 минут.
Приготовление помидоров "в снегу" / Фото Новости Хмельницкого
- Закройте банки крышками и переверните вверх дном. Накройте теплым полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
- Храните помидоры в темном и прохладном месте.
Приятного аппетита!