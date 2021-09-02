Обожаете помидоры так же, как и мы? Тогда вот вам еще один оригинальный рецепт заготовки на зиму! Нежные, сочные томаты, присыпанные ароматным чесночным "снегом", прекрасно сочетаются с мясными и рыбными блюдами. Также их можно подавать к плову или как отдельную закуску.