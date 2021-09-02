Помідори "в снігу" – популярна консервація на зиму. Ви з легкістю можете приготувати їх на зиму, адже рецепт доволі простий, а смак – неперевершений.

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Ласуйте помідорами не тільки влітку, а й взимку. Вони чудово підійдуть як до буденного столу, так і для святкового.

Помідори "в снігу" – рецепт на 1 літрову банку

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 1



Помідори "в снігу" / Фото Новини Хмельницького

Інгредієнти:

– 600 г помідорів;

– 1 ст. л. подрібненого часнику;

– перець чорний горошком та запашний;

– ½ ч. л. насіння гірчиці;

– 4 ч. л. 9% оцту;

– листя вишні і смородини;

– петрушка.

Для маринаду:

– 1 л води;

– 3 – 4 ст. л. цукру;

– 1 ст. л. солі.

Приготування:

Заздалегідь простерилізуйте банки для помідорів. На дно викладіть петрушку, листя смородини та вишень.



Приготування помідорів "в снігу" / Фото Новини Хмельницького

Заповніть банки помідорами. Щоб помідори не тріскали зробіть невеличкі проколи зубочисткою.

Додайте гірчицю, чорний перець та духмяний.

Розкладіть подрібнений часник у банки.



Приготування помідорів "в снігу" / Фото Новини Хмельницького

Приготуйте маринад та доведіть його до кипіння. Гарячим маринадом залийте банки з помідорами та стерилізуйте їх у киплячій воді 10 хвилин.



Приготування помідорів "в снігу" / Фото Новини Хмельницького

Закрийте банки кришками та переверніть догори дном. Накрийте теплим рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.