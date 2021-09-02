Помідори "в снігу" – популярна консервація на зиму. Ви з легкістю можете приготувати їх на зиму, адже рецепт доволі простий, а смак – неперевершений.

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Ласуйте помідорами не тільки влітку, а й взимку. Вони чудово підійдуть як до буденного столу, так і для святкового.

Помідори "в снігу" – рецепт на 1 літрову банку

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 1


Помідори "в снігу" / Фото Новини Хмельницького

Приготування:

  1. Заздалегідь простерилізуйте банки для помідорів. На дно викладіть петрушку, листя смородини та вишень.


Приготування помідорів "в снігу" / Фото Новини Хмельницького

  1. Заповніть банки помідорами. Щоб помідори не тріскали зробіть невеличкі проколи зубочисткою.
  1. Додайте гірчицю, чорний перець та духмяний.
  1. Розкладіть подрібнений часник у банки.


Приготування помідорів "в снігу" / Фото Новини Хмельницького

  1. Приготуйте маринад та доведіть його до кипіння. Гарячим маринадом залийте банки з помідорами та стерилізуйте їх у киплячій воді 10 хвилин.


Приготування помідорів "в снігу" / Фото Новини Хмельницького

  1. Закрийте банки кришками та переверніть догори дном. Накрийте теплим рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
  1. Зберігайте помідори в темному і прохолодному місці. Смачного!